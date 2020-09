POLIZIA DI STATO – COMUNICATO ATTIVITà SETTIMANALE POLIZIA FERROVIARIA

(AGENPARL) – lun 28 settembre 2020 Controlli intensificati con l´operazione “Alto Impatto”

31arrestati, 202 indagati e 80.500 identificati il bilancio della settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

31 arrestati, 202 indagati e 80.500 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell´ultima settimana della Polizia Ferroviaria. 5.278 le pattuglie impegnate in stazione e 1.006 a bordo treno, per un totale di 2.069 treni scortati. 354 servizi antiborseggio e 154 le sanzioni elevate. 29 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 73 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

Controlli intensificati anche grazie all´operazione “Alto Impatto”, che ha visto l´impiego di 366 operatori della Polizia Ferroviaria e 103 messi a disposizione dalle locali Questure, nelle 15 stazioni più importanti del territorio nazionale.

Le attività di controllo straordinarie si sono svolte con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e dei Reparti Prevenzione Crimine. Le pattuglie si sono avvalse anche di tecnologie all´avanguardia, come smartphone, con lettura ottica per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l´ispezione di bagagli.

In particolare, a Bolzano sono stati denunciati alcuni giovani minorenni per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e imbrattamento. I ragazzi, avevano ripetutamente assunto comportamenti pericolosi con cui, oltre a esporre a rischio la propria vita, hanno messo a repentaglio anche la sicurezza del trasporto ferroviario. Gli autori, di circa 17 anni, residenti nella provincia di Bolzano, a fine gennaio di quest´anno, alla fermata di una stazione della provincia altoatesina, sono saliti posizionandosi esternamente sul gancio posteriore di un treno passeggeri in movimento per fare “train surfing”, filmandosi con “action cam” e drone. I giovani si sono dileguati nelle campagne circostanti dopo che il capotreno aveva azionato il freno di emergenza, essendosi accorto di quanto stava accadendo. La Polizia Ferroviaria di Bolzano ha immediatamente avviato le indagini, con la collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, utilizzando le tracce telematiche delle loro scorribande postate sul loro account Instagram. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno eseguito le perquisizioni presso le abitazioni dei ragazzi, come disposto dall´Autorità Giudiziaria, davanti allo stupore ed all´incredulità dei genitori, ignari di quanto accaduto.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria nello scalo di Milano Rogoredo hanno arrestato un cittadino italiano, pluripregiudicato di 40 anni, per spaccio di sostanza stupefacente.

Gli operatori Polfer hanno notato un uomo sospetto che alla loro vista si è allontanato frettolosamente, al fine di eludere il controllo di Polizia. Bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di un quantitativo di eroina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di circa 100 euro ritenuta provento dell´attività di spaccio, il tutto debitamente sequestrato.

Lo stesso, arrestato per detenzione di droga finalizzata allo spaccio, è stato anche denunciato in stato di libertà, perché trovato in possesso ingiustificato di 4 taglierini.

Un ventiduenne nigeriano, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dagli Agenti del Posto Polfer di Asti per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato indagato anche per false attestazioni sull´identità personale. Gli operatori della Polfer sono interventi a bordo di un treno per la presenza di un cittadino straniero molto agitato e privo di biglietto e documenti. Alla vista dei poliziotti il ragazzo è andato in escandescenze scalciando, spintonando gli operatori e colpendoli con diversi pugni, tanto da provocare anche lesioni ad uno di loro nel tentativo di sottrargli l´arma d´ordinanza. Gli Agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo negli uffici di polizia della stazione dove, l´uomo ha continuato con la sua condotta aggressiva e poco collaborativa. Eseguiti tutti gli accertamenti di rito sull´identità, lo straniero, con numerosi precedenti di polizia, è stato associato presso la casa circondariale di Asti.

Uno straniero irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali inerenti il patrimonio, è stato denunciato per furto con destrezza ed è stato espulso amministrativamente dal territorio italiano tramite ordine del Questore, dopo aver rubato una borsa nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Grosseto. In particolare, l´uomo ha distratto la sua vittima con la scusa di chiederle alcune informazioni per poi sottrarle, con mossa fulminea, la borsa lasciata sul sedile dell´autovettura. La giovane, accortasi del furto, si è rivolta agli agenti del locale Posto di Polizia Ferroviaria che, grazie all´analisi delle immagini dell´impianto di videosorveglianza presenti nella piazza, sono riusciti a ricostruire i fatti, riconoscendo l´autore del reato, rintracciato dai poliziotti appena il giorno dopo mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria.

Nella stazione di Taranto, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato un uomo con a seguito un bagaglio voluminoso, che, alla vista della pattuglia, ha cercato di guadagnare velocemente l´uscita. Tanto è bastato per procedere subito al controllo della persona sospetta, accertamento che ha dato esito positivo: l´uomo, un cinquantatreenne algerino, è risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Napoli, dovendo espiare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 1.000 euro, per il reato di associazione a delinquere, finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione. L´uomo è stato arrestato e condotto presso il Carcere di Taranto.

Tra le storie di prossimità:

Il rintraccio di un 87enne allontanatosi dall´ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove era stato accompagnato il giorno prima dal figlio per un lieve malore. L´uomo si era incamminato lungo i binari della ferrovia oltre la stazione di Genova Bolzaneto quando è stato notato dal macchinista di un treno che proveniva nel senso di marcia opposto, sul binario adiacente. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Sampierdarena, dopo aver fatto bloccare la circolazione ferroviaria in entrambi i sensi, sono riusciti a raggiungere l´uomo lungo la linea ferrata e ad accompagnarlo in stazione, fuori pericolo. Agli Agenti l´anziano, in evidente stato confusionale, ha riferito di essersi incamminato lungo la linea della ferrovia con l´intento di rientrare a casa.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia sono riusciti a ricongiungere una famiglia straniera. La disavventura ha avuto inizio quando la famiglia, composta dai due genitori e tre figli, in Italia per cure mediche, è giunta con un treno alla stazione di Civitavecchia, dove però solo la mamma e due figli sono riusciti a scendere, mentre il papà con un altro minore è rimasto sul treno che è ripartito. I poliziotti hanno prestato immediato ausilio alla donna e, nonostante le barriere linguistiche, sono riusciti ad individuare il treno con il quale erano arrivati e contattare il personale ferroviario al fine di permettere il ricongiungimento del nucleo familiare.

Un anziano signore di 76 anni, con problemi di memoria, allontanatosi dalla propria abitazione nelle Marche, è stato rintracciato dagli agenti Polfer nella stazione di Roma Termini. L´uomo, disorientato tanto da non rendersi conto neanche dove si trovasse, è stato accudito dagli agenti che hanno provveduto a rifocillarlo ospitandolo per la notte negli uffici di polizia in attesa di rintracciare i familiari. Il giorno dopo, il figlio, giunto a Roma da Jesi, ha provveduto a riaccompagnare il genitore presso la propria residenza.

Roma, 28 settembre 2020