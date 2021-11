(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 È in corso ad Istanbul in Turchia l’89^ Assemblea generale dell’Interpol, la più grande organizzazione internazionale per la cooperazione di polizia e il contrasto al crimine organizzato a cui aderiscono 195 Paesi del mondo. L’Italia è presente con una delegazione guidata dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Rizzi, e dal Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Fabio Cairo, Direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Nel discorso di apertura dell’Assemblea, il Segretario Generale dell’Interpol Jürgen Stock, nel sottolineare i risultati operativi raggiunti e l’ampia mole di informazioni presenti nelle banche dati delle forze di polizia, ha citato l’ottima performance dell’Italia per la promozione e la realizzazione del progetto I CAN contro la ‘Ndrangheta che ha portato alla cattura in Brasile di Rocco Morabito, il secondo latitante italiano più pericoloso.

L’idea di I CAN nasce a Santiago del Cile nel 2019 proprio in occasione dell’88^ Assemblea Generale dell’Interpol e, grazie all’adesione di 11 Paesi, ha consentito in un anno e mezzo la cattura da parte delle forze di polizia di 23 latitanti di ‘ndrangheta in tutto il mondo.

Roma, 23 novembre 2021

