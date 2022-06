Politiche: Rosato (Iv) 100% terzo polo, ma non parliamo di alleanze tra partiti incompatibili a governare

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Roma, 16 giu. -“Percentuali di riuscita di costituire il terzo polo entro politiche del ‘23 ? Non ho dubbi, Il 100% “ Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Radio Leopolda “ Più che di tempi però io parlerei di contenuti, più che di formule di proposte politiche – aggiunge Rosato – non ha senso parlare di alleanze tra partiti incompatibili a governare. Guardiamo il cosiddetto “campo largo” di Letta, di cui non vogliamo e non possiamo far parte, perché sarebbe una scelta incoerente sulla giustizia, riforme, investimenti e sulle scelte economiche con cui non abbiamo nulla a che spartire come il reddito di cittadinanza”

