(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 POLITICHE LAVORO, MATRISCIANO (M5S): DONNE E GIOVANI SIANO STELLA POLARE

“L’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l’abbattimento di ogni tipo di discriminazione di genere dovranno essere le stelle polari che guideranno le scelte politiche ed occupazionali dei prossimi mesi e anni”: si è espressa in questi termini, durante l’evento “FUTUREIDE – Lavoro e Previdenza: Pensa oggi al domani”, la Senatrice Susy Matrisciano, Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, interpellata sul futuro delle politiche del lavoro in Italia.

La Senatrice è poi passata agli argomenti “imprescindibili” per il futuro dell’occupazione in Italia, ossia: giusta retribuzione, competenza, sicurezza, equilibrio vita/lavoro.“Quattro gambe di una sedia che, se privata anche solo di una di esse, diventa instabile”, ha affermato.

Pilastri non solo etici, ma con conseguenze concrete nel mondo reale e che fanno capo al più generale concetto di “dignità della lavoratrice e del lavoratore”, bussola che, già in tempi pre-pandemici, ha guidato le attività legislative che hanno portato al Decreto Dignità.

“Perseguire questi obiettivi – ha aggiunto la Senatrice Matrisciano – consente di porre un argine a situazioni patologiche del mercato del lavoro odierno: un esempio ne è la garanzia di un reddito minimo, che diverrebbe anche un forte incentivo all’abbattimento del gender gap salariale”.

Naturalmente, ciò non si sostituisce ad azioni politiche esplicitamente volte a contrastare tali fenomeni, come la recente approvazione in Senato della legge sulle pari opportunità tra uomo e donna, accelerata grazie alla richiesta della Senatrice che venisse discussa in sede deliberante: queste misure e questo impegno mirato rimangono indispensabili.

Infine, alcune riflessioni sul Reddito di Cittadinanza hanno concluso l’intervento: prima fra tutte, l’importanza di conoscerne la norma per potervi entrare nel merito con cognizione di causa “al di là di tifoserie politiche, ma con a cuore e in mente la dignità di lavoratrici e lavoratori di oggi e di domani”.

