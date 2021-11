(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 “In merito al Bonus ai dipendenti di AMA penso sia dirimente per tutti i lavoratori dichiarare che nei prossimi giorni chi non farà assenze percepirà un premio per lavorare. E’ quanto afferma Riccardo Agostini Segretario di ArticoloUno Lazio. La giunta Capitolina mette a disposizione 3 milioni di euro di finanziamenti straordinari; queste dichiarazioni generano ancor più malessere nei cittadini romani originando odio nei confronti dei dipendenti dell’Azienda Municipalizzata. Difatti, nel sentire comune, i dipendenti di AMA vengono visti come dei fannulloni già garantiti con uno stipendio fisso mensile che avrebbero bisogno di altri incentivi economici per fare quello per cui sono già pagati: tenere la città pulita e libera dalle tonnellate di rifiuti riversate nelle strade romane. Sarebbe più sensato, invece, pensare ad investimenti per dispositivi anti covid, adeguamenti per migliorare le condizioni di lavoro, mezzi di lavoro tecnologicamente più avanzati. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con i lavoratori e le organizzazioni sindacali per capire quali siano le loro proposte. Concrete, siano le soluzioni.” Così in una nota Riccardo Agostini, Segretario di ArticoloUno Lazio.

🔊 Listen to this