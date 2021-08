(AGENPARL) – Roma, 06 ago 2021 – L’ex magistrato Luca Palamara ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Luca Palamara ha annunciato la sua candidatura in politica alla Camera per le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Roma Monte Mario-Primavalle. Il collegio è libero dopo la nomina nel giugno scorso dell’attuale deputata dei 5 Stelle Emanuela Del Re a rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel.

