(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Risorse idriche

Ieri, 30 gennaio, nell’aula magna “Attilio Alto”

del Politecnico di Bari

Il riutilizzo delle acque reflue:

progressi e sfide nel workshop

del progetto, “Re Water”

Bari, 31 gennaio 2020 – In un’epoca storica segnata da un crescente

timore per i cambiamenti climatici, il tema del riutilizzo delle acque

reflue pone diversi interrogativi alla comunità scientifica e alla

società civile

Il progresso tecnologico in tal senso avanza di pari

passo con nuove e crescenti sfide: quali sono le applicazioni

concrete del riuso degli effluenti? Come rispondere alle esigenze di

sicurezza per la salute dell’uomo e dell’ambiente circostante? Per

provare a rispondere ai tanti quesiti sul tema, giovedì 30 gennaio il

Politecnico di Bari ha tenuto il seminario “Riuso delle acque reflue:

innovazioni tecnologiche e condizionamenti sociali e gestionali”

L’evento scientifico si inserisce nell’ambito del progetto

–

“Re Water”, coordinato da

Le sfide poste dal riutilizzo delle acque reflue richiede un approccio

sempre più multidisciplinare, che passa dagli studi di fattibilità

tecnica all’analisi del contesto socio-economico in cui operare

Per

far questo, il Politecnico ha riunito esperti provenienti da diversi enti

pubblici, accademici e delle associazioni di categoria

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Cupertino, Rettore del

Politecnico di Bari, Umberto Fratino, Direttore del

h,

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e

di Chimica, Politecnico di Bari, Nicola Di Donna, Responsabile

Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionali

, Vitantonio Amoruso,

Consigliere Delegato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Bari, Paolo Campanella, Responsabile Regionale dell’Associazione

Ingegneri Ambiente e Territorio e Alberto Ferruccio Piccinni,

Politecnico di Bari, Chairman, la sezione tecnica è stata aperta

dall’Ing

Andrea Zotti, dirigente della Sezione Risorse Idriche della

Regione Puglia

Nel corso del suo intervento Zotti ha sottolineato i

principali vantaggi del riuso per la collettività, che vanno dalla

riduzione dell’impatto ambientale al recupero di aree dalla notevole

valenza ambientale

In tal senso la Puglia ha già un piano di

investimenti, nell’ambito del

2014-2020, per poter avviare

sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate

Le acque prodotte, infatti, sarebbero già ricche di composti

azotati necessari in campo agricolo

L’ing

Marta Barile, rappresentante del Consorzio di Bonifica Terra di

Apulia, ha evidenziato come lo sfruttamento delle acque di falda

abbia già raggiunto il limite di stress fisiologico, e che già dagli anni

’90 si svolgono interventi infrastrutturali per il riuso ambientale

Tuttavia, molto spesso le opere realizzate non sono in funzione: gli

operatori agricoli e commerciali locali dimostrano spesso una certa

reticenza verso l’utilizzo delle acque prodotte

Le cause, conclude

Barile, sarebbero da ricercare nei limiti troppo restrittivi imposti dalla

legislazione italiana, così come nella necessità di ulteriori interventi

da operare sugli impianti mai entrati in esercizio

La Dott

Alessandra Scardigno, membro dell’Istituto Agronomico

Mediterraneo (

) di Bari, concorda sull’incidenza degli aspetti

socio-economici sulla reticenza nei consumi: diversi studi

internazionali dimostrano una critica mancanza di supporto da parte

della società civile in tal senso

Le motivazioni sarebbero insite ad

esempio nella percezione negativa sulla qualità dell’acqua utilizzata,

o nella mancanza di consapevolezza dei benefici apportati dal

riutilizzo delle acque trattate

Tale scenario si propone anche in

ambito locale, nonostante la diffusa percezione del problema della

scarsità idrica

Un possibile miglioramento per questo scenario, ha

concluso la ricercatrice, è da ricercare in un metodo partecipato che

risponda ai bisogni concreti degli utilizzatori e che dimostri sul

campo la fattibilità del riutilizzo

Secondo il Prof

Emanuele Tarantino (Università di Foggia) le indagini

sul campo rivelano come le aziende manifestino l’esigenza

tecnologica di gestire e valorizzare i reflui prodotti

Il riutilizzo può rappresentare

una risorsa di importanza strategica, ha affermato Tarantino, ma

occorre garantire l’affidabilità degli impianti, controlli e monitoraggi

ambientali costanti

Un altro ambito dagli scenari promettenti è quello del Managed

Aquifer Recharge (

), ovvero quelle misure per una ricarica

controllata della falda