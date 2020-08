(AGENPARL) – sab 01 agosto 2020 Bilancio. Il Consiglio di Amministrazione del Poliba approva il

bilancio consuntivo 2019

Utili, conti in ordine, bilancio sano,

il Politecnico guarda con serenità al

proprio futuro

Bari, 1° agosto 2020 – Il Senato Accademico e il Consiglio di

Amministrazione del Politecnico di Bari, presieduti dal Rettore, il 30 e

31 luglio 2020, all’unanimità, hanno dato il via libera al Bilancio di

esercizio 2019, manifestando soddisfazione per gli importanti risultati

gestionali registrati.

Sul più importante documento amministrativo, che fotografa

annualmente la situazione reale di funzionamento del Poliba, anche i

Revisori dei Conti, lo scorso 29 luglio, avevano espresso parere

favorevole.

Conti in ordine, bilancio sano e soprattutto in attivo costituiscono gli

elementi portanti e positivi del Politecnico anche sul piano gestionale. Il

conto economico in particolare, evidenzia un utile di esercizio di circa 4

milioni di euro.

Dallo Stato patrimoniale si rileva, inoltre, un patrimonio netto di circa

67 milioni di euro, comprensivo delle riserve vincolate, mentre il

patrimonio immobiliare e mobiliare ammonta a circa 134 milioni di

euro.

Un traguardo non affatto scontato, se confrontato ad altre

amministrazioni universitarie. Il Politecnico, dunque, propone un

modello amministrativo-gestionale d’esempio, che gli consentirà una

più energica ed efficace programmazione per il futuro.

Anche il Fondo di Finanziamento Ordinario evidenzia un trend in

costante crescita, passando da un’assegnazione di 37,1 mil. di euro del

2014 a 43,8 mil. di euro del 2019.

Questi lusinghieri risultati trovano conferma negli indicatori di

sostenibilità economico finanziaria certificati dal Ministero, anch’essi in

costante miglioramento negli ultimi anni, come di seguito evidenziato

nella sottostante tabella.

Andamento indicatori del Politecnico di

Bari certificati dal MIUR

A B C

Indicatore

Anni spese di I.S.E.F.

personale

2013 79,90% 1,02

2014 77,71% 1,05

2015 76,10% 1,07

2016 72,35% 1,13

2017 70,90% 1,15

2018 68,21% 1,20

2019 62,35% 1,31

I predetti indicatori hanno consentito di programmare 34 concorsi, per

la maggior parte destinati al reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b)

o per attrarre nuovi docenti, che saranno a breve banditi, cui si

aggiungono 32 ricercatori a tempo determinato di tipo a), che sarà

possibile reclutare grazie al contributo regionale (Refin), così potendo

arricchire la didattica e la ricerca con nuovi giovani docenti.

Sarà possibile, altresì, programmare interventi a favore degli studenti,

anche attraverso l’erogazione di borse di studio, così consentendo di

mitigare le difficoltà delle famiglie, alle prese con la crisi determinata

dall’emergenza epidemiologica, e del personale tecnico amministrativo

e bibliotecario.

“Il Bilancio di esercizio – dice il Direttore Generale, Sandro Spataro –

evidenzia una solida struttura economico-finanziaria, frutto di una

gestione oculata e al tempo stesso attenta ai bisogni della propria

Comunità. Oggi – continua – il Politecnico di Bari può proiettarsi con

fiducia verso nuovi investimenti di miglioramento delle condizioni degli

studenti e della ricerca”.

“Lo studente resta sempre al centro delle nostre attenzioni”, dice il

Rettore, Francesco Cupertino. “Con l’inizio del nuovo anno accademico

miglioreremo ancor più i servizi ai nostri studenti: intendiamo utilizzare

parte degli utili di bilancio per favorire borse di studio, finanziare

progetti di didattica innovativa e rafforzare i laboratori didattici. Ci

piacerebbe che gli studenti e le loro famiglie leggessero la nostra

chiara carta d’identità amministrativo-contabile-gestionale, quale è il

bilancio di una università, come un modello organizzativo efficiente,

trasparente, capace di supportare efficacemente il cammino di

formazione di chi affida nelle nostre mani il proprio futuro”.

Politecnico di Bari

