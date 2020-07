(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 Il Libro. “Space Economy, storia e prospettiva di business”

Lo Spazio, ultima frontiera per

lo sviluppo dell’economia

mondiale

L’evento è stato organizzato da ESA_Lab@PoliBa, il

laboratorio nato dalla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale

Europea (ESA) e il Politecnico di Bari

Bari, 11 luglio 2020 – Ieri l’oro, oggi i dati, rappresentano il bene più

prezioso su scala globale. Se nell’800 i cercatori del metallo prezioso

si spingevano nelle parti meno esplorate della terra, oggi i nuovi

pionieri osservano ed elaborano dati dall’alto, dallo spazio con

esplorazioni satellitari e astronautiche. Alla fase pionieristica

spaziale del dopoguerra e delle missioni spaziali sulla Luna dal

sapore romantico ma con i colori della guerra fredda, si è passati,

nel XXI secolo, ad una nuova fase più utilitaristica.

Negli ultimi anni infatti, abbiamo assistito ad un crescente interesse

verso le attività spaziali. Attività che stanno occupando un ruolo

sempre più centrale nel dibattito politico internazionale. Esse

rappresentano una delle più promettenti traiettorie di sviluppo

dell’economia mondiale per i prossimi decenni. Tale centralità e

rilevanza del fenomeno “spazio” per il prossimo futuro è sintetizzato

nel termine, Space Economy che rappresenta l’intera gamma di

attività e l’impiego di risorse che creano e forniscono valore. Ciò

racchiude in sé un settore industriale in continuo fermento,

caratterizzato da molteplici opportunità di business.

Questi temi trovano sintesi nel libro “Space Economy, storia e

prospettiva di business” (edizioni Franco Angeli, 22,00 euro) di

Antonio Messeni Petruzzelli e Umberto Panniello, entrambi docenti al

Politecnico di Bari.

Il libro, presentato al Politecnico di Bari, sulla piattaforma Teams, lo

scorso 7 luglio, ha raccolto le opinioni e i commenti anche di altri

illustri ospiti.

Il testo, nelle sue 134 pagine, traccia la storia di questo fenomeno,

attraverso le tappe principali che ne stanno caratterizzando

l’evoluzione. Si concentra, in particolare, sull’impatto che la Space

Economy sta avendo sulle principali economie mondiali, europee e

nazionale. Delinea le opportunità di business connesse alla Space

Economy, descrive le realtà imprenditoriali già attive e a quelle in

via di sviluppo.

L’evento, organizzato da ESA_Lab@PoliBa, è stato moderato dal

Rettore, Francesco Cupertino che non ha mancato di sottolineare

tutto l’interesse dell’ateneo tecnico-scientifico pugliese sul tema

spazio, testimoniato dalle attività scientifiche in corso, dal corso di

laurea, in “Ingegneria dei sistemi aerospaziali” e dal prossimo anno

accademico dalla nuova materia d’insegnamento, “Space Economy”.

“Il libro è attuale e serve ad inquadrare la Space Economy” – ha

detto nel suo intervento il prof. Roberto Battiston, già presidente

dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e professore di Fisica

Sperimentale presso l’Università degli Studi di Trento. “La nuova

economia, come quella attuata da Google, Amazon, Facebook, che si

basa sui dati e la loro gestione, a cui si aggiunge la pubblicità e la

tecnologia di settore, premierà chi si è mosso per primo”. L’Italia si

colloca bene nel settore spaziale e la Puglia è per l’aerospazio un

luogo sperimentale di importante valore – ha aggiunto l’ing. Luca del

Monte, Head of Industrial Policy and SME Division – European Space

Agency.

Diversi gli interventi succedutesi dall’Italia e da oltre confine di

commento al testo e al tema hanno concluso infine, la

presentazione.

Gli autori. Antonio Messeni Petruzzelli è professore di Gestione

dell’Innovazione presso il Politecnico di Bari, distinguished visiting

scholar presso la Beijing Normal University (Beijing, Cina), nonché

professore affiliato presso la Paris School of Business (Parigi,

Francia) e il Digital Leadership Research Centre della Cass Business

School (Londra, UK).

È autore diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali

sui temi della gestione strategica dei processi di innovazione. Le sue

ricerche sono state inoltre premiate con il Nokia Siemens Network

Award in Technology Management for Innovation into the Future.

Umberto Panniello è professore di Modelli di e-Business, Marketing e

Business Intelligence presso il Politecnico di Bari. È stato visiting

scholar presso la Wharton Business School (Philadelphia, USA) e

Politecnico di Bari

