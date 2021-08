(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Attivato presso il Policlinico Umberto 1 il “Centro di Prenotazione temporaneo”, un servizio telefonico dedicato esclusivamente alla prenotazione di prestazione ambulatoriali con classe di priorità Urgente e Breve

Acquisita la richiesta sarà compito dell’Azienda provvedere a ricontattare il cittadino comunicando data e orario dell’appuntamento.

“Il Centro di prenotazione – sottolinea la Direzione Generale del Policlinico – è un servizio “di emergenza” necessario in queste ore per aiutare i cittadini ad accedere ai servizi sanitari regionali, pertanto rimarrà in funzione solo fino al rispristino del sistema di prenotazione regionale RECUP”

4 agosto 2021

Maria D’Amico

Portavoce del Direttore Generale

