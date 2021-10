(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Pnrr, Zambuto a meeting sul ruolo degli enti locali per rilanciare il Sud

“L’Ue, il Pnrr e il ruolo degli enti locali per rilanciare il Sud. Vinceremo la sfida?”. L’assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto ne ha parlato intervenendo stamane al meeting organizzato nella sala conferenze dell’area artigianale di Pettineo, in provincia di Messina.

«Ho partecipato con piacere – sottolinea Zambuto – perché ritengo che anche le piccole realtà meritino la vicinanza del governo regionale. Quest’oggi c’è stato un sano confronto con tutti gli amministratori comunali presenti e soprattutto abbiamo avuto modo di affrontare tematiche legate anche al mondo delle comunità locali».

L’evento, promosso dal presidente del Consiglio comunale di Pettineo e portavoce del Comitato amministratori regionali siciliani, Gianfranco Gentile, ha registrato la partecipazione di amministratori locali, professionisti ed esponenti della società civile provenienti da tutto il territorio regionale. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino, l’energy manager Nicola Barbalace, Gabriella Portalone, già docente di Soria moderna dell’università di Palermo e il vicedirettore del Consorzio Cev, Federica Casella.

«Sono soddisfatto –ha detto a margine dell’incontro Gentile – per la numerosa partecipazione di consiglieri, assessori e sindaci. Grazie ai preziosi interventi dei relatori, abbiamo avuto modo di accrescere le nostre competenze in relazione ai fondi del Pnrr».

