(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Pnrr: Siracusano (FI), dubbi su risorse Sud inspiegabili e pretestuosi, risorse ci sono

“Sono inspiegabili e pretestuosi i dubbi sollevati da alcuni in merito alla quota reale prevista dal Pnrr per il Sud. Bene ha fatto il ministro Carfagna a ribadire ieri, nel question time al Senato, l’impegno del Governo per assicurare alle regioni meridionali almeno il 40% dei fondi, dato confermato dagli uffici della Commissione UE, anche attraverso l’emendamento al decreto legge Governance approvato oggi alla Camera. Le risorse ci sono, gli investimenti verranno fatti e grazie al grande impegno del ministro presto anche il Sud sarà protagonista di una vera e propria rinascita e potrà così guardare al futuro con fiducia e ottimismo”. Lo scrive in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

