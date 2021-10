(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 PNRR, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): FONDAZIONI BANCARIE PREZIOSE PER PERSEGUIRE PNRR

“Rappresenta un aspetto molto positivo la disponibilità da parte delle fondazioni di origine bancaria di mettere a disposizione le proprie capacità, competenze ed esperienze sui territori per il perseguimento del PNRR. Solo lavorando insieme, tra fondazioni, istituzioni locali e nazionali e le reti di organizzazioni della società civile si potrà fare in modo che i progetti finanziati dal PNRR possano avere successo e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, consentendo concretamente a tutti di ripartire ed essere pronti per le sfide del futuro con una maggiore capacità di resilienza. Insieme è meglio, sempre”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

