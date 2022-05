(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Pnrr. P. De Luca (Pd), superare criticità e ritardi al SUD

“Il PD ha posto l’attenzione sull’esigenza di non perdere l’occasione del Pnrr al Sud e di garantire la soglia minima del 40 per cento di fondi destinati al Mezzogiorno, che costituiscono una concreta possibilità di rilancio strutturale e competitivo di questa intera area strategica per l’Italia e per l’Europa. Al momento, i dati sui progetti finanziati e sulla spesa sono preoccupanti. Lanciamo un campanello d’allarme. Il numero degli atti di adesione e obbligo sottoscritti è ancora molto basso, e in tutto il Sud tardano a partire le procedure di affidamento degli interventi necessari per rispettare i target previsti. Bisogna intervenire subito sulle criticità segnalate da tanti enti locali: carenza di personale e strutture tecniche, mancanza di progetti pronti, criteri penalizzanti per l’assegnazione delle risorse in settori strategici come quello degli asili nido o della rigenerazione urbana, ambientale e digitale”. Lo ha detto il vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, intervenendo ai microfoni di Radio Immagina.

“Al Sud veniamo da decenni di mancati interventi infrastrutturali, di tagli al personale delle amministrazioni, tagli ai servizi e agli investimenti. Il risultato è aver creato ritardi, squilibri e diseguaglianze enormi rispetto al resto del Paese. Il Pnrr ci offre l’occasione storica di invertire la rotta, di aprire una nuova stagione di ricostruzione dalle fondamenta del Sud, superando vecchie logiche assistenzialiste, intervenendo invece per creare lavoro, occupazione e quindi sviluppo sostenibile e duraturo. Se questo è possibile, è grazie in particolare al Partito democratico e alle forze progressiste del Paese. Ricordo che la risoluzione Delrio del 15 luglio 2020 con la quale abbiamo invitato il Governo a chiudere il negoziato a Bruxelles sul Next generation Eu è stata approvata col voto contrario del centro destra. Non possiamo permetterci ora di fallire. Non riuscire ad ottenere questo risultato nell’attuale fase storica, sarebbe una sconfitta per l’Italia intera”.

