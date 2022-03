(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 PNRR, MODENA (FI): RIFORMULARLO PER GUERRA SBAGLIATO, MOTIVI PER CUI E’ STATO ISTITUITO NON CAMBIATI

La crisi determinata dalla guerra in Ucraina richiede linee di intervento straordinario, senza coinvolgere il PNRR. Il Ministro Franco, opportunamente, ha ricordato a Venezia che :”Molti chiedono se si debba

cambiare il Pnrr per il caro energia e la guerra. Secondo me no,perché i motivi per cui l’Europa si è data questo piano non sono cambiati”.

A ciò si aggiunga che in questo anno di lavoro sono stati prodotti testi normativi, governance, riparti regionali, bandi e soprattutto consapevolezza da parte degli enti locali e delle comunità della occasione rappresentata dal PNRR. Smontare in tutto o in parte il lavoro svolto per una fumosa rimodulazione rischia di essere un dannoso controsenso.

Lo dichiara Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia