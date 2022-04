(AGENPARL) – Roma, 14 apr 2022 – Con il Decreto Legge per le misure urgenti di attuazione del Pnrr nasce la prima software house pubblica a servizio del welfare. La società 3-I Spa, a capitale interamente pubblico, si occuperà di attività di sviluppo, conduzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali.

“L’obiettivo – sottolinea il Ministro del Lavoro Andrea Orlando – è di garantire una gestione dei dati più efficiente e democratica e fornire servizi all’avanguardia per migliorare il benessere della collettività. Un passo avanti per la transizione digitale di tutta la pubblica amministrazione”.

Lo rende noto l’Ufficio stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.