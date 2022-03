(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 PNRR, MAZZETTI: BLOCCO A UN PASSO. GOVERNO INTERVENGA TEMPESTIVAMENTE

Roma, 22 marzo. “Se alcuni mesi fa potevamo parlare di allarme, oggi è tutt’altro che immotivato parlare apertamente di emergenza Pnrr: le aziende non riescono a tenere aperti i cantieri per i rincari”, afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. “Il Pnrr è a repentaglio ma il governo, come sostengono molti operatori, a partire da ANCE, ha scelto di non concedere la sospensione degli appalti a causa del caro merci, complicando ulteriormente la situazione. Si trattava di una sospensiva e non, come auspicabile, di un intervento organico sui prezzi da molti mesi fuori controllo. La situazione – scandisce Mazzetti – è critica e l’intero Pnrr, di cui tutti parlano come opportunità storica, rischia di finire in una bolla di sapone e sono certa che il governo Draghi non lo voglia come tutto il paese reale. A repentaglio non ci sono solo i finanziamenti, ma anche le aziende, i lavoratori, le opere strategiche e di conseguenza il futuro del nostro Paese. Il governo deve sapere che così facendo si butta via in modo illogico un’opportunità che non tornerà più e sicuramente Forza Italia, come sempre, sarà al fianco del governo affinché prenda in mano la situazione come in altre occasioni ha dimostrato di saper fare. Ci vuole subito uno sforzo: il Pnrr è prioritario”, chiosa Mazzetti.