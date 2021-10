(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Pnrr, Maccanti (Lega): 165 milioni a rilancio area Torino con ricerca e innovazione

Torino, 31 ott – “Il via libera del Mise al piano di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale di Torino conferma – ulteriormente – l’importanza della presenza della Lega al governo. L’accordo di programma da 165 milioni di euro tra Mise, Regione Piemonte, Comune di Torino, Anpal, Ice e Invitalia approvato dal ministro Giancarlo Giorgetti sarà utile per il rilancio dell’automotive e dell’aerospazio con la creazione di due hub di eccellenza tra ricerca e innovazione. Via libera così al piano di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di crisi industriale del territorio di Torino.”

Lo dice in una nota la deputata torinese della Lega Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti.

