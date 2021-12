(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

PNRR: LATTANZIO (PD) 348 MILIONI PER RILANCIARE EDUCAZIONE IN PUGLIA, SODDISFATTO DEL LAVORO IN COMMISSIONE INFANZIA

“Sono molto soddisfatto che il 40% delle risorse del Recovery sia destinato al Sud, ma sono ancora più contento nel vedere che l’assiduo lavoro in Commissione e in Parlamento sui temi dell’infanzia ha dato i suoi frutti e proprio per la mia regione. Il Pnrr prevede 348 milioni per rilanciare il sistema educativo pugliese: bandi per asili nido, nuovi edifici, mense e palestre. Nello specifico 49,7 milioni saranno destinati alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico degli istituti, 189,8 milioni alla costruzione di nuovi asili nido e 41,2 milioni per nuove scuole d`infanzia, 13,2 milioni per nuove palestre, 20,5 milioni per nuove mense e 34,9 milioni per la messa in sicurezza complessiva degli istituti. Ho cominciato a lavorare sul tema infanzia, con alcuni colleghi, quando nessuno ci pensava abbiamo lavorato affinché nel PNRR venissero inserite le nostre proposte per mettere i bambini e le bambine al centro delle politiche complessive per il rilancio post pandemia del Paese e affinché quindi venisse istituito un capitolo apposito con relative risorse economiche. Ricordo anche che, grazie al lavoro di Siani e mio, responsabili dell’Intergruppo parlamentare Infanzia e Adolescenza, è stata approvata una mozione con delle linee di indirizzo molto chiare per l’esecutivo Draghi, che mirano a rendere l’infanzia baricentro delle politiche pubbliche. Sono sicuro la Puglia sfrutterà al meglio questi fondi, trainando tutto il resto del Meridione. Come dico da tempo, la sfida sulla tutela dell’infanzia e sulla dispersione scolastica è la sfida di tutto il Paese”

Così in una nota il deputato del Partito Democratico Paolo Lattanzio, membro della Commissione Infanzia e responsabile dell’Intergruppo Parlamentare Infanzia e Adolescenza.

Roma, 1 dicembre 2021

