(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 PNRR: LABRIOLA (FI), ITALIA INIZIA A CORRERE, ORA OGNUNO FACCIA LA SUA PARTE

“Entro il 15 agosto arriveranno i primi venticinque miliardi del Pnrr. Il Governo Draghi ha dimostrato di rispettare la tabella di marcia, segnando l’inizio della ripresa economica dell’Italia. Lo dimostra l’approvazione alla Camera del decreto Semplificazioni che è il primo pilastro delle riforme necessarie per riuscire a spendere le risorse del Pnrr entro il 2026. Il decreto semplificazioni disegna, grazie al lavoro del ministro Brunetta, una pubblica amministrazione moderna, snella, più vicina ai cittadini e alle imprese diventando attrattiva e accelerando così le procedure che da anni bloccano lo sviluppo del nostro Paese. Si dimezziamo inoltre i tempi delle valutazioni ambientali, per le autorizzazioni per la banda ultra larga e per portare la fibra a tutte le famiglie, si sblocca il superbonus 110%, si accelera sugli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche. Tra le novità introdotte, c’è anche una norma che consente, in caso di ricorsi al Tar, di proseguire senza interruzioni i lavori delle opere legate al Pnrr. L’Italia inizia finalmente a correre, ora ognuno faccia la sua parte”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

