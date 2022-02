(AGENPARL) – mer 23 febbraio 2022 PNRR, INTESA COMUNE-SIPRO: COORDINAMENTO TERRITORIALE, COMUNICAZIONE BANDI E PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO. MAGGI: “STRATEGIA DI SQUADRA PER AFFRONTARE UNITI UNA SFIDA EPOCALE”. DI BRINDISI: “L’AGENZIA È STRUMENTO OPERATIVO PER POTENZIARE LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE”

Ferrara, 23 feb – Promuovere il coordinamento territoriale per attingere ai fondi Pnrr, sostenere le partnership pubblico-privato, sviluppare il monitoraggio dei progetti in corso, garantire la massima diffusione della comunicazione dei decreti e bandi per ‘agganciare’ le risorse europee.

Entra nel vivo il protocollo d’intesa sottoscritto da Comune e Sipro nell’ambito del PNRR, con due importanti novità sotto il profilo del metodo. La scala d’interesse dei progetti da candidare non sarà infatti solo locale, quindi relativa a Ferrara capoluogo, ma territoriale. In secondo luogo – e come diretta conseguenza – ci sarà un rapporto con le imprese mediato dalle associazioni di categoria, che segnaleranno le loro priorità. Il tutto sarà coordinato dal Comune di Ferrara. L’accordo è stato firmato ieri in Comune, nel corso di un incontro tra l’assessore Andrea Maggi (con delega al Pnrr) e Stefano di Brindisi, amministratore unico di Sipro. Di fatto Sipro, sulla base delle esigenze segnalate dalle stesse associazioni, farà opera di cosiddetto scouting, ossia cercherà bandi mirati. Si partirà con i settori delle imprese agricole e del turismo.

“Diamo concretezza ai progetti anticipati nel Dup, il documento di pianificazione, che sottolinea come Sipro sia risorsa per dare attuazione alle politiche di mandato su imprese, sviluppo, definizione del piano strategico per il rilancio economico, anche attraverso i fondi europei”, dice l’assessore Andrea Maggi. “A tal proposito, dopo aver creato una cabina di regìa dedicata, vogliamo cogliere (e aiutare anche tutti i soggetti interessati a cogliere) tutte le opportunità offerte dal Pnrr. Questa iniziativa vuole quindi essere uno strumento per potenziare le occasioni di attingere ai finanziamenti e sviluppare modelli di sviluppo integrato. Gli obiettivi condivisi sono quelli definiti dal Next Generation EU: il superamento della crisi generata dal Covid, lo sviluppo di un’economia più dinamica, competitiva, avanzata a livello tecnologico e inclusiva, la transizione verde e digitale. Siamo nel pieno di un sfida epocale, che vogliamo affrontare uniti”

Soddisfatto Stefano di Brindisi, amministratore unico di Sipro. “Questa è una prassi che consente un’alta e completa profilazione nella ricerca stessa dei bandi, a misura di imprese. Quindi una grande opportunità, perché Sipro si mette così a disposizione non solo dei soci ma del tessuto produttivo tutto. Uno strumento operativo in cui nutro molta fiducia”. A giorni saranno convocati i primi incontri con le associazioni agricole e del turismo.