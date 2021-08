(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Pnrr: Gelmini, obiettivo ricostruire condizioni di pari opportunità e di uguaglianza per tutti i cittadini

“La pandemia ci ha offerto molti spunti di riflessione anche per individuare strategie per invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne, delle aree montane e per mantenere vivo un tessuto sociale che ancora permane nelle città più piccole, nelle città a dimensione d’uomo”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Giubileo dei Comuni 2021, in corso a Teramo.

“Per tutto questo il governo nazionale che ho l’onore di rappresentare qui oggi ha progettato un intervento su più livelli che si basa in larga parte sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si tratta della più cospicua mole di investimenti della storia repubblicana e del più ambizioso programma di riforme che sia mai stato concepito. Duecentotrenta miliardi di euro di investimenti e un cronoprogramma per 53 riforme.

L’obiettivo del Pnrr è ricostruire condizioni di pari opportunità e di vera uguaglianza per tutti i cittadini, ovunque vivano lungo la penisola, in città come in campagna, in pianura come in montagna, in centro come in periferia, al nord come al sud.

Pari opportunità di crescita e sviluppo per i nostri giovani, pari opportunità per le nostre donne.

Entrambi, giovani e donne, hanno pagato il prezzo più alto al Covid. Peggio della pandemia ‘peggio di questa crisi – ha detto il Santo Padre – c’è solo il dramma di sprecarla’”.

Fabrizio Augimeri

