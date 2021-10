(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 Pnrr e territorio: a Ecomondo le richieste degli imprenditori agricoli soci del CIB alle Regioni

Rimini, 27 ottobre 2021 – Le Regioni, attraverso il costante dialogo con i territori e una regia condivisa a più livelli di governance, avranno un ruolo centrale nell’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica. E’ il messaggio lanciato oggi nel corso del dialogo tra i soci produttori di biogas e biometano del CIB e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolto nell’ambito della Fiera di Ecomondo, a Rimini.

“All’interno della cornice di Ecomondo abbiamo voluto portare la voce dei soci del CIB che saranno chiamati a dare attuazione alle misure di transizione previste dal PNRR. Il dialogo con loro e il racconto della loro esperienza diretta sul campo ci dà una fotografia dello scenario attuale, permettendoci di capire meglio le potenzialità e le criticità da superare e le norme da implementare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della transizione ecologica – dichiara Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas – . Ogni fase di costruzione presuppone una fase di ascolto per delineare politiche pubbliche non solo efficienti ma anche efficaci, in linea con le peculiarità territoriali.”

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo, Prof. Fabio Fava, i soci CIB protagonisti del tavolo di dialogo, moderato dal Presidente del Consorzio Italiano Biogas Piero Gattoni, sono stati: Carmelo Basile, Fattoria della Piana; Tommaso Carioni, Azienda Agricola Eredi Carioni; Cristian Bagnod, Azienda Bagnod; Biagio Pecorino, Assoro Biometano; Stefano Bozzetto, EBS Schiavon; Marco Tam, Greenway.

Al centro del dibattito gli strumenti proposti dal mondo agricolo con il progetto “Farming for Future”, la proposta del CIB che promuove a livello territoriale buone pratiche per la transizione agroecologica e attraverso la quale ci si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni ponendo al centro del suo modello la digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano.

A dare il via ai lavori anche un videomessaggio del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato l’ampio interesse delle Regioni e degli enti locali nel prendere parte al processo attuativo del PNRR. Sul punto il Presidente Fedriga ha dichiarato: “tra i progetti interessanti c’è quello dedicato allo sviluppo del biometano che può permettere all’agricoltura di esprimere un potenziale di produzione al 2030 pari al 10 % del consumo di gas naturale italiano attuale. Il progetto Farming for Future dimostra che siamo di fronte a un obiettivo possibile per i produttori di biogas. I territori devono essere asse trainante dello sviluppo di energie sostenibili, evitando di frenare lo sviluppo di iniziative virtuose. La Conferenza è al fianco del Governo per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, è necessario avere il coraggio di fare una semplificazione vera, altrimenti rischiamo che burocrazia e norme non leggibili vadano a bloccare quanto dobbiamo raggiungere entro il 2026 in termini di spesa del PNRR e per far sì che queste risorse vengano spese e investite sul nostro territorio.”

PER APPROFONDIRE:Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce oltre 770 aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 200 società industriali fornitrici di impianti, tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Il CIB è attivo sull’intera area nazionale e rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, con l’obiettivo di fornire informazioni ai Soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare l’evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® che contribuisce al contrasto della crisi climatica. Nel 2020 il CIB ha lanciato il progetto “Farming for Future – 10 azioni per coltivare il futuro” dedicato alla transizione agroecologica dell’agricoltura. Attualmente il CIB conta oltre 980 aziende associate e quasi 500 MW di capacità installata. www.consorziobiogas.it – https://farmingforfuture.it/

