(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 PNRR È MEZZOGIORNO, ULTIMA GIORNATA

SULLE RISORSE EUROPEE PER LA RIPRESA

Sabato 23 (ore 9.00) al Teatro apollo di Lecce

con il ministro dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa

Ultima giornata di approfondimento sulle risorse del Next – Generation organizzate dal senatore Dario Stefàno, Presidente Commissione Politiche UE, sabato 23 ottobre, sempre al Teatro Apollo di Lecce, con inizio dei lavori alle ore 9.00.

Al dibattito “PNRR è Mezzogiorno” prenderà parte il ministro dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa che dialogherà con un nutrito parterre tecnico-istituzionale: dopi i saluti del Prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio e del rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, infatti, sul palco si alterneranno i contributi di Gianfranco Viesti, ordinario Università Bari, Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di BASE ITALIA; Marina Mastromauro, Imprenditrice Pasta Granoro; Giorgio Centurelli, dirigente servizio centrale per il PNRR Ministero dell’ Economia e delle Finanze e Davide Ciferri, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Monitoraggio PNRR, con la moderazione di Alessandro Cecchi Paone.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega Stefàno – è una occasione irripetibile per ripartire ammodernando il Paese. Ma è anche uno strumento per avviare definitivamente un’azione di governo capace di risolvere il divario tra Nord e Sud del Paese, per ricucire pezzi di territorio che vivono disparità di servizi materiali e immateriali non più giustificabili, ma anche di diritti universali negati. Il Mezzogiorno è chiamato a mettere insieme le migliori energie e professionalità per essere pronto a recepire risorse e strumenti indispensabili per dare avvio a questo nuovo e duraturo percorso di crescita e sviluppo”.

