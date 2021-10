(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 PNRR, D’ATTIS (FI): “CONFERMATI DAL GOVERNO OLTRE 200 MLN PER SVILUPPO DEI PORTI DI TARANTO, BRINDISI E MANFREDONIA”

“È ufficiale ora l’arrivo di oltre 200 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali nei porti di Taranto, Brindisi e Manfredonia: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si assegnano le risorse del Pnrr per i progetti presentati. Un altro punto per il governo Draghi che procede speditamente e grazie anche alle Autorità Portuali di sistema pugliesi perché, evidentemente, hanno il merito di aver redatto progetti seri e convincenti nell’ottica di sviluppo dell’intero sistema. 35,7 milioni di euro per le opere a Taranto, 88 milioni per Brindisi e 80 milioni per Manfredonia. Somme importantissime che vanno spese subito e bene e noi, ovviamente, vigileremo affinché non si perda tempo: il Pnrr è un’opportunità straordinaria, una svolta epocale e non sono ammessi ritardi o errori”. Così, in una nota, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.

