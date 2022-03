(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 NOTA STAMPA

PNRR, CASTELLONE(M5S): AVANTI SU TRANSIZIONE ECOLOGICA E TUTELA AMBIENTE

ROMA, 17 marzo – “La pandemia ci ha mostrato che avevamo sbagliato direzione. Avevamo tagliato troppo in settori cruciali, come ricerca e sviluppo o transizione energetica ed ecologica. Se avessimo fatto di più per le rinnovabili, ad esempio, di certo non soffriremmo questa carenza energetica. Grazie al grande lavoro svolto dal presidente Conte abbiamo oggi uno strumento per invertire questa mancanza di visione, rappresentato dai fondi del PNRR che permettono all’Italia di ridisegnare le proprie priorità e darsi nuove direttrici.

Come parlamentari, legislatori, come Governo, non dobbiamo farci distrarre dagli accadimenti che stanno sconvolgendo la nostra storia e Dobbiamo continuare a seguire le linee di indirizzo che hanno contraddistinto il nostro operato: tutela dell’ambiente e della salute, salario minimo, ricerca e sviluppo. Non possiamo fare passi indietro sul programma del Pnrr e su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Il nostro Paese deve stare al passo coi tempi soprattutto, per dare un futuro diverso ai nostri giovani”.

Così la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone intervenuta durante il convegno “Giornata Mondiale del Riciclo, l’economia circolare nell’era della crisi energetica” organizzato dalla senatrice Patty L’Abbate.

__________________

Movimento 5 Stelle