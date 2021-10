(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 PNRR: CAON (FI), AVANTI CON LE OPERE ESSENZIALI

“Due opere vanno messe al sicuro al più presto, ricorrendo anche ai fondi del Pnrr: l’idrovia Padova – Venezia e l’alta velocità Padova – Bologna. Occorre, inoltre, accelerare le pratiche per realizzare la Zona economica speciale di Venezia, che includa l’ampia porzione della Città Metropolitana fino alla zona industriale di Padova posta a pochi chilometri dal confine. Ricordo che Idrovia e Alta Velocità sono due opere che rispondono in tutto e per tutto ai requisiti posti dal Pnrr, soprattutto per quanto riguarda i benefici economici e ambientali. Anche i forti eventi atmosferici che hanno colpito il Veneto nelle ultime ore hanno dimostrato come sia sempre più necessario avere un canale scolmatore per alleggerire il resto della rete dallo stress a cui viene sottoposta da queste “bombe d’acqua” sempre più frequenti. Con la seconda opera, non solo si va a terminare l’offerta dell’alta velocità nel Nord Italia, unendo due centri, Padova e Bologna, trainanti a livello economico, ma si offre un’alternativa sostenibile all’uso dell’auto privata per gli spostamenti e, soprattutto, ai camion per quanto riguarda il trasporto delle merci, riducendo così le emissioni e liberando la linea ferroviaria tradizionale che potrà privilegiare i collegamenti dei pendolari. Infine per un rilancio vero della nostra industria, ora alle prese con l’emergenza del caro energia, è urgente, infine, istituire anche in Veneto una ZES per l’area industriale tra Venezia e Padova. È fondamentale, infatti, sostenere quel sistema produttivo che funziona e che, nemmeno durante la pandemia, si è mai fermato, alimentando – non dimentichiamolo – entrate fiscali che hanno aiutato anche le regioni più in difficoltà. Solo così può fare davvero il bene di tutta l’Italia”. Lo afferma in una nota Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

