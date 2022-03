(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Le scelte fatte dalle singole regioni – ha spiegato Cavo – non sono state quelle di premiare l’idea migliore o più suggestiva, ma il progetto che avesse un vero e proprio motore di cambiamento, grazie ad accordi con imprese, con privati, con associazioni e con una rete territoriale in grado di dare una nuova e chiara vocazione al borgo rispettando i tempi molto stretti dettati dal PNRR. Insieme a questa sfida, di presentare entro il 15 marzo tutti gli studi di fattibilità, come assessori regionali ci siamo assunti la responsabilità di condividere con il ministero, a monte, le linee di indirizzo su cui è stata impostata questa misura”.

“Nel dialogo con il Ministero – ha aggiunto l’assessore Cavo a nome degli assessori alla Cultura delle Regioni – abbiamo visto accolta la richiesta delle Regioni di attivare una seconda linea, la linea B, per soddisfare una progettualità più diffusa sul territorio (per progetti fino a un massimo di 1,6 milioni di euro e per borghi di Comuni sotto i 5mila abitanti): le oltre 1700 domande presentate, ora oggetto di una selezione dell’apposita commissione, dimostrano quanto il nostro Paese fosse pronto a progettare in maniera diffusa e quanto fosse importante anche questa seconda misura. Il meccanismo partecipativo attivato complessivamente per la misura “Borghi” -e che oggi ha portato alle immagini di un Paese capace di rinnovarsi – siamo sicuri che possa essere adottato anche per le altre misure del PNRR che stiamo condividendo con il Ministero della Cultura: dalla digital library alle imprese creative all’accessibilità dei musei”.