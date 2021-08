(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 È gradita la pubblicazione Contatto stampa: Dr. Franziska Maria Hack

Nuove conoscenze a sostegno dei viticoltori altoatesini: presentate a Plantaditsch (Caldaro) le prove sperimentali in viticoltura del Centro di Sperimentazione Laimburg

La viticoltura altoatesina si trova di fronte a numerose sfide: le condizioni climatiche mutano e il raccolto viene minacciato da malattie e nuovi parassiti. Compito del Centro di Sperimentazione Laimburg è supportare la prassi con le conoscenze della ricerca. Mercoledì, 4 agosto 2021 gli esperti del Centro Laimburg hanno presentato le attuali sperimentazioni in viticoltura a Plantaditsch, Caldaro.

Più di 70 tra viticoltori, tecnici, consulenti ed enologi hanno accolto l’invito del Centro di Sperimentazione Laimburg ad informarsi sulle attuali prove di viticoltura mercoledì 4 agosto 2021 a Plantaditsch (Caldaro).

Gli esperti dei settori “Viticoltura”, “Enologia” e “Difesa delle Piante” hanno dato ai viticoltori e ai consulenti interessati una panoramica delle loro attività e spiegato varie prove sperimentali attualmente in corso. Da un lato sono state presentate le prove che hanno lo scopo di aiutare la ricerca a sviluppare soluzioni in viticoltura agli effetti del cambiamento climatico: tra queste, le sperimentazioni per ritardare il germogliamento della vite, le prove per verificare l’influenza della grandine sulla qualità del vino o il progetto CLEVAS, che studia invece gli effetti in viticoltura degli eventi meteorologici più estremi, legati al cambiamento climatico. Dall’altro sono state discusse anche le sperimentazioni nell’ambito della protezione delle piante, come il controllo delle virosi della vite o dei minatori fogliari.

“Il nostro obiettivo è quello di trattare gli argomenti e le problematiche odierne della viticoltura per informare i nostri viticoltori, mettendoli al corrente di quelle che sono le nostre conoscenze attuali e per spiegare la direzione che stanno prendendo le nostre attività di sperimentazione”, ha sottolineato Barbara Raifer, responsabile del settore Viticoltura: “È importante per noi presentare le nostre prove attuali in un momento in cui, almeno in parte, il diverso sviluppo delle varianti di prova è visibile e gli operatori possono farsi una propria idea. Con le misure di potatura che ritardano la maturazione, le differenze di sviluppo possono essere viste molto chiaramente. Anche con le varietà di uva parzialmente resistenti in questo momento si può fare una stima molto buona delle varietà, del tempo di maturazione, della resistenza e delle caratteristiche della resa”. La presentazione delle sperimentazioni permette ai professionisti e ai tecnici di conoscere più da vicino le attività del Centro Laimburg. Attraverso il contatto diretto tra gli organizzatori e i professionisti della ricerca applicata, si facilita uno scambio fruttuoso di osservazioni e nuove scoperte.

La visita in campo delle prove sperimentali in corso viene organizzata dal 2018. Dopo la prima edizione al Maso di Piccolungo nel 2018, l’evento ha avuto luogo a Maso Ölleiten (Caldaro) nel 2019 e di nuovo a Piccolungo nel 2020.

Misure per ritardare il germogliamento della vite

Il cambiamento climatico pone la viticoltura di fronte a diverse sfide: se da un lato le gelate tardive possono causare danni molto ingenti, dall’altro la maturazione anticipata associata al riscaldamento climatico può portare ad altri problemi. In questo contesto, Arno Schmid, esperto di Tecnica in Viticoltura, ha presentato una sperimentazione in cui si stanno studiando diverse varianti di potatura, come la potatura tardiva o la potatura minima. Queste possono essere utilizzate da un lato contro le gelate tardive e dall’altro anche per ritardare la maturazione. “Nelle nostre prove, abbiamo avuto le prime esperienze positive con la varietà Ruländer per quanto riguarda il ritardo del germogliamento e della maturazione. Abbiamo poi esteso la sperimentazione alla varietà Chardonnay”, ha riferito Arno Schmid: “A causa del cambiamento di potatura, tuttavia, le viti hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi.” Nella fase successiva, gli esperti del Centro Laimburg vorrebbero esaminare come i diversi tipi di potatura influenzino la qualità del vino.

Danni da grandine e qualità del vino

Come risultato del cambiamento climatico, le grandinate si verificano sempre più frequentemente in viticoltura. Questo solleva una questione importante, ovvero se le bacche danneggiate debbano essere rimosse o meno, perché la loro rimozione è un’operazione estremamente laboriosa. In una prova su larga scala presso l’impianto sperimentale di Plantaditsch, il Centro di Sperimentazione Laimburg sta testando in che modo rimuovere o meno gli acini danneggiati dalla grandine possa influire sulla qualità del vino. Per scoprirlo, la grandine è stata simulata in blocchi randomizzati e a questa operazione sono seguite ampie indagini agronomiche e la vinificazione. Le annate invecchiate sono state poi valutate sensorialmente da un gruppo di assaggiatori professionisti. “La valutazione sensoriale dei vini rossi dell’annata 2019 che sono stati vinificati con la classica fermentazione in ammostamento ha mostrato che un numero maggiore di acini danneggiati nel processo di vinificazione ha un impatto negativo significativo sulla qualità del vino”, ha riferito Christoph Patauner, responsabile del gruppo di lavoro Tecniche Viticole e Vinificazione. In futuro, gli esperti vorrebbero anche utilizzare le sperimentazioni a Plantaditsch per chiarire se l’influenza degli acini danneggiati è inferiore nella vinificazione bianca classica senza macerazione rispetto alla fermentazione in mosto.

Progetto CLEVAS – Effetti degli estremi climatici sulla produzione di vino in Alto Adige

A causa delle precipitazioni sempre più irregolari e della quantità di acqua a disposizione – che si predice essere sempre più limitata – la questione dello stress idrico in agricoltura è un argomento molto attuale, specialmente in viticoltura. Quali effetti hanno eventi climatici estremi come caldo e siccità sulla qualità del vino, e come si può riconoscere in anticipo lo stress emergente delle piante? Queste sono le domande a cui si dedica il progetto CLEVAS, al quale stanno lavorando insieme l’Università di Innsbruck, la Libera Università di Bolzano, Eurac Research e il Centro di Sperimentazione Laimburg. Il progetto CLEVAS è iniziato nell’ottobre 2020 ed è finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. L’obiettivo del team di ricerca è quello di essere in grado di rilevare lo stress idrico nelle colture in una fase iniziale, al fine di fare un uso migliore delle preziose risorse idriche. Inoltre, è anche importante capire quanto stress idrico può sopportare l’uva da vino bianco senza che questo ne comprometta la qualità. “L’aumento delle temperature può avere un impatto negativo sull’acidità dei vini bianchi, così come sul colore e sulla struttura dei vini rossi”, ha spiegato Florian Haas, responsabile del gruppo di lavoro Fisiologia e Tecniche Colturali del Centro di Sperimentazione Laimburg: “Nel progetto CLEVAS, vogliamo mostrare per la prima volta in Alto Adige quando certe varietà di uva raggiungono il loro limite fisiologico a causa dei cambiamenti climatici e cosa questo significhi per la qualità del vino.”

Per esplorare queste domande, il progetto esamina la vite in condizioni controllate nelle camere climatiche speciali del centro terraXcube di Eurac Research per la simulazione del clima estremo al NOI Techpark. Lì, i ricercatori possono osservare e misurare come le viti reagiscono all’aumento del calore e allo stress da siccità, con diverse condizioni di temperatura e irrigazione. Attualmente, le misurazioni vengono effettuate quotidianamente nelle camere climatiche. Allo stesso tempo, gli esperti del Centro Laimburg stanno conducendo una prova sul campo a Plantaditsch, vicino a Caldaro, per determinare i parametri di maturazione. Le uve dell’impianto di sperimentale saranno microvinificate e questi vini saranno valutati sensorialmente da un panel di degustazione professionale nel 2022. I primi risultati della prova sul campo sono attesi nella primavera del 2022.

Misurazioni eddy covariance

A Plantaditsch (Caldaro), Leonardo Montagnani e Damiano Zanotelli, della Libera Università di Bolzano, studiano come i vigneti, coltivati secondo i metodi tradizionali, influenzino il clima. A tal scopo utilizzano il metodo eddy covariance, con il cui aiuto si può misurare il flusso di gas ed energia tra l’ecosistema del vigneto e l’atmosfera. Questo si può fare in modo continuo e su un’area definita, ovvero può essere integrato su diversi ettari. Obiettivo è quello di quantificare fonti di gas serra e i punti di assorbimento. La misurazione di questi gas serra, che avviene in modo continuativo e con elevata risoluzione, permette di comprendere come i vigneti possano influire sul clima.

Prova a lungo termine per il controllo delle virosi della vite

In alcune zone vinicole dell’Alto Adige, come nella zona di Cornaiano, l’arricciamento della vite, una malattia virale, è un problema importante. L’infestazione da virus, che si manifesta con caduta dell’uva, crescita scarsa, crescita a zig-zag e screziatura, porta a gravi perdite nella resa. Per andare in fondo alla questione, il gruppo di lavoro Valutazione Fitofarmaci del Centro di Sperimentazione Laimburg ha istituito una prova sul campo nel 2017 per testare diverse misure per combattere la malattia: devitalizzare le radici della vite prima di estirpare la pianta esistente, uno o due anni di semina a maggese di Tagetes minuta, lavorazione del terreno, ecc. L’impianto è stato piantato nel 2018, 2019 e 2020 e ora è completato il primo anno. “In questa prova a lungo termine, osserveremo nei prossimi anni come le varie misure influenzino la salute della vite”, ha spiegato Gerd Innerebner. Quest’anno, per la prima volta, gli esperti del Centro Laimburg stanno effettuando analisi dettagliate del virus per scoprire se questo è rilevabile o meno in alcuni appezzamenti. “I primi risultati concreti possono essere attesi in tre o quattro anni”, specifica Innerebner.

Controllo dei minatori fogliari con biopreparati

Alcuni vigneti in Alto Adige sono molto infestati dai minatori fogliari (Antispila). Ad alti livelli di infestazione, questi lepidotteri possono ridurre considerevolmente la superficie fogliare della vite necessaria per l’assimilazione. Per questo motivo, il gruppo di lavoro Valutazione Fitofarmaci del Centro di Sperimentazione Laimburg sta conducendo una serie di prove per controllare l’insetto con diversi biopreparati – Biopiren Plus (principio attivo: piretro), Neemazal (principio attivo: azadiractina) e Laser (principio attivo: spinosad). Le prove dureranno diversi anni. “I nostri risultati mostrano che la tempistica del trattamento è più importante per il successo del controllo rispetto alla scelta dell’agente”, ha spiegato il responsabile del gruppo di lavoro, Gerd Innerebner: “È importante trattare il più presto possibile per poter contrastare la prima generazione di insetti”.

Il Centro di Sperimentazione Laimburg

Il Centro di Sperimentazione Laimburg è l’istituto di ricerca nel settore agroalimentare in Alto Adige e si occupa soprattutto di ricerca applicata, diretta ad aumentare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura altoatesina per garantire la qualità dei prodotti agricoli. Ogni anno, i 150 collaboratori del Centro lavorano a 350 progetti e attività in tutti campi dell’agricoltura altoatesina, dalla frutticoltura e viticoltura fino all’agricoltura montana e alle tecnologie alimentari. Il Centro di Sperimentazione Laimburg è stato fondato nel 1975 a Vadena nella Bassa Atesina.

Fig. 1: Più di 70 persone hanno accolto l’invito del Centro di Sperimentazione Laimburg ad informarsi sulle attuali prove di sperimentazione in viticoltura del Centro di Sperimentazione Laimburg a Plantaditsch (Caldaro).

Fig. 2: L’arricciamento della vite, una malattia virale che può causare una scarsa crescita della pianta e una perdita importante in termini di resa.

Fig. 3: Gerd Innerebner, responsabile del gruppo di lavoro “Valutazione Fitofarmaci”´´, spiega in campo le varie misure per contrastare l’arricciamento della vite che sono in fase sperimentale.

Fig. 4: Christian Roschatt, del gruppo di lavoro Valutazione Fitosanitari, spiega i risultati ottenuti sui filari contro i minatori fogliari (Antispila).

Fig. 5: Che effetto ha la grandine sulla qualità del vino? Christoph Patauner, responsabile del gruppo di lavoro Tecniche Viticole e Vinificazione, risponde a questa domanda con delle attività sperimentali.

Fig. 6: Nel progetto CLEVAS Florian Haas, responsabile del gruppo di lavoro Fisiologia e Tecniche Colturali e il suo team ricercano gli effetti che gli eventi climatici estremi – dovuti al cambiamento climatico – hanno sulla qualità dei vini altoatesini.

