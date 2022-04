(AGENPARL) – Roma, 14 aprile 2022 – Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha dichiarato che l’India è pronta a colmare il divario di approvvigionamento alimentare causato dall’ultima guerra della Russia con l’Ucraina e “nutrire il mondo”, ma è in attesa dell’approvazione per questo sforzo dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), lo ha riferito il Times of India.

“Il mondo sta affrontando un nuovo problema ora, le scorte alimentari del mondo si stanno esaurendo, stavo parlando con il presidente degli Stati Uniti (Joe Biden) e ha anche sollevato la questione della carenza di grano alimentare. Ho suggerito che se l’OMC darà il permesso, l’India è pronta a fornire scorte alimentari al mondo da domani”, ha detto Modi durante un discorso per inaugurare un complesso educativo nello stato indiano del Gujarat il 12 aprile.

“Abbiamo già cibo a sufficienza per la nostra gente, ma sembra che i nostri agricoltori abbiano preso accordi per sfamare il mondo. Tuttavia, dobbiamo lavorare secondo le leggi, quindi non so quando l’OMC darà il permesso e potremo fornire cibo al mondo”, ha aggiunto il primo ministro.

Modi e il presidente degli Stati Uniti Biden hanno partecipato l’11 aprile a una videochiamata in cui i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali tra New Delhi e Washington. Entrambi gli uomini “si sono impegnati a… far progredire la sicurezza alimentare globale” durante la loro conversazione.

Il governo indiano a marzo ha espresso interesse ad aumentare le sue esportazioni di grano verso altre nazioni che tradizionalmente hanno fatto affidamento sulle importazioni di grano dalla Russia e dall’Ucraina, come l’Egitto. La Russia ha lanciato un’operazione speciale militare dell’Ucraina il 24 febbraio, provocando un conflitto che ha interrotto o interrotto la produzione e l’esportazione di grano dai due vicini. In assenza di forniture di grano russo e ucraino, New Delhi il 29 marzo si è consultata con il Cairo per organizzare un possibile accordo commerciale tra i due paesi che vedrebbe l’India esportare maggiori quantità di grano in Egitto.

Il Times of India ha riferito in merito alla situazione, scrivendo : “Mentre la domanda di grano indiano è aumentata nelle ultime settimane, anche il ministro del commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal ha avviato un dialogo con alcuni potenziali importatori. Il 29 marzo ha affrontato la questione con il ministro della pianificazione e dello sviluppo economico egiziano Hala El-Said a Dubai”.

Nuova Delhi invierebbe al Cairo una spedizione iniziale di due milioni di tonnellate di grano se dovessero finalizzare il loro accordo commerciale.

Secondo un rapporto esclusivo di Reuters pubblicato il 15 marzo , l’amministrazione di Modi avrebbe “perseguito accordi per esportare grano e sfruttare le scorte in eccedenza in patria e un forte aumento dei prezzi globali” almeno da metà marzo.

“Nuova Delhi vede l’interruzione causata dal conflitto che coinvolge la Russia, il più grande esportatore mondiale di grano e l’Ucraina, un altro fornitore leader, come un’opportunità per vendere il proprio grano sul mercato mondiale”, hanno detto a Reuters due fonti anonime del governo federale indiano al tempo.

L’India è il secondo produttore mondiale di grano dopo la Cina. Nonostante le sue abbondanti scorte di grano, “colli di bottiglia logistici e problemi di qualità” hanno impedito all’India di raggiungere il suo pieno potenziale sul mercato mondiale del grano, secondo Reuters.

L’amministrazione Modi ha avviato una serie di misure da inizio a metà marzo per aiutare l’India a prepararsi a esportare maggiori quantità di grano nel prossimo futuro.

“I passaggi da attuare in circa due settimane includono la garanzia che laboratori approvati dal governo testino la qualità del grano per l’esportazione, la messa a disposizione di vagoni ferroviari aggiuntivi per il trasporto e la collaborazione con le autorità portuali per dare priorità alle esportazioni di grano”, ha rivelato Reuters il 15 marzo.

L’India sperava in quel momento che l’aumento del commercio “potesse portare all’esportazione di 10 milioni di tonnellate di grano dopo che il raccolto della nuova stagione inizierà questo mese marzo”.