Prime Minister’s Office

PM greets people on Basant Panchami, Saraswati Puja





The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted people on the occasion of Basant Panchami and Saraswati Puja.

In a tweet, the Prime Minister said, “बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।”

बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2021

