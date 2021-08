(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 È gradita la pubblicazione Ufficio stampa: Dr. Franziska Maria Hack

Convegno sul Postraccolta 2021: il Centro di Sperimentazione Laimburg presenta le novità in tema di conservazione della frutta

Il Centro di Sperimentazione Laimburg invita tutti coloro che sono interessati allo stoccaggio della frutta all’annuale Giornata del Postraccolta venerdì 6 agosto 2021. Gli esperti del Centro di Sperimentazione e alcuni ospiti presenteranno i risultati delle loro ricerche. Focus di quest’anno sono i funghi epifiti sulle mele.

Il tema principale del 2021 della Giornata del Postraccolta del Centro di Sperimentazione Laimburg sono i funghi epifiti sulle mele, come per esempio le fumaggini, che causano importanti danni ai prodotti durante la loro conservazione – specialmente sulle mele biologiche. Il programma include anche i risultati sul comportamento delle nuove varietà di mele durante la loro conservazione, le esperienze con le nuove tecnologie di stoccaggio, i nuovi risultati ottenuti dalla ricerca su malattie come il marciume lenticolare e l’andamento meteorologico del 2021, fattore rilevante per la conservazione della frutta. L’edizione di quest’anno avrà luogo il 6 agosto al NOI Techpark di Bolzano Sud. Gli scienziati del Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché alcuni relatori esterni, presenteranno le prove in corso e i risultati delle ricerche attuali, allo scopo di fornire agli esperti del mondo della conservazione della frutta e al pubblico interessato una panoramica sui nuovi sviluppi del settore.

Quando:Venerdì, 6 agosto 2021, ore 8:00 – 12:00

Dove: NOI Techpark, Bolzano Sud, Seminar Room 1

Programma:

Saluto di benvenuto

Michael Oberhuber, Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg

Introduzione

Angelo Zanella, responsabile gruppo di lavoro “Frigoconservazione e Biologia del Postraccolta”

Bitter- und Lentizellenfäule in Südtirol: Wer steckt dahinter?

Sanja Baric, Greice Amaral Carneiro, Libera Università di Bolzano

FOCUS EPIFITI: RUGGINE & CO

Am Rußtau-Komplex beteiligte Pilze,

Sabine Öttl, Yazmid Reyes-Domínguez, Centro di Sperimentazione Laimburg

Mittelprüfungsversuche im Freiland zum Themenkomplex der Epiphyten,

Werner Rizzolli, Centro di Sperimentazione Laimburg

Rußtau im biologischen Anbau,

Markus Kelderer, Centro di Sperimentazione Laimburg

Einfluss von Lagerungstechnologien auf die Epiphyten-Entwicklung

Angelo Zanella, Centro di Sperimentazione Laimburg

Pausa caffèUpdate und erste Infos zum Lagerverhalten einiger neuer Sorten mit Markenbezeichnung: Giga®, Story®, Joya®, Natyra®, RedPop®, Sweetango®, Tessa®

Oswald Rossi, Centro di Sperimentazione Laimburg

Physiologische Lagerausfälle verstehen: Das EUREGIO-Projekt Scald-Cold

Angelo Zanella, Centro di Sperimentazione Laimburg

Die Witterung im Jahr 2021

Andreas Wenter, Martin Thalheimer, Centro di Sperimentazione Laimburg

Discussione

Il Centro di Sperimentazione Laimburg in breve

Il Centro di Sperimentazione Laimburg è l’istituto di ricerca nel settore agroalimentare in Alto Adige e si occupa soprattutto di ricerca applicata diretta ad aumentare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura altoatesina per garantire la qualità dei prodotti agricoli. Ogni anno, i 150 collaboratori del centro lavorano a 350 progetti e attività in tutti campi dell’agricoltura altoatesina, dalla frutticoltura e viticoltura fino all’agricoltura montana e alle tecnologie alimentari. Il Centro di Sperimentazione Laimburg è stato fondato nel 1975 a Vadena nella Bassa Atesina.

Immagini e diritti:

Fig. 1: Alla Giornata del Postraccolta 2021 vengono presentate le novità in tema stoccaggio della frutta.

Fig. 2: I temi principali quest’anno sono i funghi epifiti come la ruggine, che possono causare ingenti danni durante la conservazione.

Per tutte le immagini vale: © Centro di Sperimentazione Laimburg

