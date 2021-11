(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 [Testo alternativo]

ROMA, GUIDA INSOLITA PER ESPLORATORI URBANI

di Carlo Coronati

([Edizioni il Lupo](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dFb9%26J%3dF%26K%3d5hFf%26p%3dYOY4YG%26R%3di9p8bR9Mt_PfzQ_ap_OR1e_Yg_PfzQ_ZuTxU.tAjXxLoGxImS5L.jR_7xTx_GC%26e%3dK0PwAF.KfR%26xP%3d3ZLXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

15 Trekking urbani a piedi e in bici per vagabondare nei parchi, nelle periferie, nella street art, nei borghetti della capitale

PRESENTAZIONE

Sabato 4 dicembre 2021 – Ore 11:00

Più libri più liberi – Fiera della Piccola e Media Editoria

Sala Polaris

LA NUVOLA – Viale Asia 40, Roma (EUR)

un evento a cura di Edizioni il Lupo

Intervengono

Carlo Coronati – autore

Maurizio Gubbiotti – Presidente RomaNatura

Paolo Piacentini – Presidente Nazionale FederTrek

Coordina l’incontro:

Marco Montini – direttore Lazio Politico

In tale ambito verrà presentato il “Manifesto del Camminatore Urbano”

A seguire, ore 12:45 :

Urban trekking dall’Eur a Ostiense (solo per i partecipanti alla presentazione)

Info su ingressi al sito

[https://plpl.it/biglietti/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3dBVN%26F%3dB%26E%3dJdBZ%265%3dUKSIUC%26L%3dx5l2qN5G9_Lbtf_Wl_Igwa_Sv_Lbtf_VqG2Jw.00_Lbtf_Vq3yAw0uN50_8udq_H0%26o%3dDAM74G.HpK%26yM%3dCSMUK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Testo alternativo](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dHVM%26J%3dH%26E%3dIhHZ%264%3dYQSHYI%26L%3dwRAG8_Phte_ar_If1g_Su_Phte_ZwNBU.v5xXzF3GzC1S7F.xR_9rhx_I75P650AA_If1g_SuFAK5Q-DNB-Cu0EG6ExG3C0N6-09-N9FsStK-7M42-vSz5p-G5J4JzKp-NvI-tQ7C4PrK4Pz-L70rEx-N96AGvN_xBLZMe7ItTz6B_L6ErCHUr0t7GBJV_99r2pFBDqLr01_GuVNfMG7CC0tUAI0C_9rhx_I7%26s%3dKBJAAH.EtR%26zJ%3dGZNRO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Sarà presentato al pubblico della Fiera della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi” il volume Roma, Guida insolita per esploratori urbani, l’ultima opera di Carlo Coronati, con il patrocinio di RomaNatura, che propone una mappatura di 15 itinerari di trekking urbano alla ricerca dell’immersione per incanto, a partire dall’orientamento tracciato dalla bussola del proprio corpo. La presentazione avrà luogo sabato 4 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso la Sala Polaris de “La Nuvola”. Insieme all’autore interverranno Maurizio Gubbiotti, Presidente RomaNatura e Paolo Piacentini, Presidente Nazionale FederTrek. Coordina l’incontro Marco Montini, direttore Lazio Politico.

Nell’ambito dell’incontro, la casa editrice Edizioni il Lupo, artefice di questa e altre pubblicazioni dedicate alla cartografia e al trekking, presenterà anche il suo “Manifesto del Camminatore Urbano ”, decalogo di impegni attivi per una città del camminare sicura, gentile ed accogliente.

A seguire, i partecipanti all’evento potranno prendere parte ad un trekking urbano dall’EUR all’Ostiense: appuntamento alle ore 12,45 alla metro B stazione Palasport di fronte al ristorante RomaEUR.

L’ingresso in sala è garantito fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni, accrediti stampa e biglietti in fiera visitare il sito https://plpl.it/

Le Edizioni il Lupo saranno presenti alla Nuvola (Roma EUR- Viale Asia 40) dal 4 al giorno 8 Dicembre 2021 presso lo stand A01 (piano terra) con orario 10-20.

EDIZIONI IL LUPO

🔊 Listen to this