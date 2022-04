(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 27 aprile 2022

Più servizi igienici in città

E’ stato realizzato un nuovo bagno pubblico nella Piazza Garibaldi, centro nevralgico per il traffico pedonale tra le vie dello shopping cittadino.

“Dal 14 aprile 2022 sono funzionanti i bagni pubblici situati nella piazza Garibaldi, di recente costruzione grazie allo sforzo profuso dai lavori pubblici, – informa l’assessora agli Affari Generali, istruzione, politiche universitarie, politiche giovanili e pari opportunità Rita Dedola – i servizi igienici pubblici sono stati messi a disposizione della collettività in una zona strategica cittadina, in considerazione del crescente flusso turistico conseguente all’arrivo della bella stagione”.

La postazione di piazza Garibaldi si aggiunge a quelle presenti in piazza Costituzione e piazza Ingrao e dal 1 maggio al 30 settembre saranno aperte dalle 7 fino alle 23. Mentre dal primo ottobre l’apertura sarà garantita solo fino alle 21.

Anticipati, invece, gli orari di apertura e chiusura dei bagni pubblici presenti sul lungomare Poetto e a Marina Piccola: dal 28 aprile saranno aperti dalle 8 alle 23, mentre dal primo ottobre la chiusura sarà anticipata alle 17.

