PISTOIA E VALDINIEVOLE ATTIVI I DRIVE THROUGH: TAMPONI IN AUTO PER ACCERTARE O MENO INFEZIONE COVID19

(AGENPARL) – mar 21 luglio 2020 Attivi i drive through a Pistoia e in Valdinievole: tamponi in auto per accertare la presenza o meno di Covid19 e gestiti direttamente dal personale della AUSL

Si può accedere al servizio anche a pagamento

Scritto da Daniela Ponticelli, martedì 21 luglio 2020

Pistoia – Da ieri (lunedì 20 luglio) sono attivi anche a Pistoia e in Valdinievole i drive through (il servizio di prelievo con la propria auto) gestiti direttamente dal personale dell’Azienda Sanitaria, per eseguire i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno la presenza del Covid19. I cittadini verranno inviati ai “drive” dai servizi della AUSL e dai Medici e Pediatri di Famiglia (MMG e PLS).

Presso i “drive” è anche possibile effettuare i tamponi a pagamento, per motivi personali, previa prenotazione al Cup.

I due “Punti drive” nelle due zone del territorio pistoiese funzionano nei seguenti giorni:

a Pistoia presso il parcheggio del vecchio Ospedale del Ceppo (lato Viale Matteotti), nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 per le richieste inviate dai servizi aziendali e dagli MMG e PLS; dalle ore 10,30 alle 11,30 per effettuare i tamponi a pagamento;

in Valdinievole presso la sede del dipartimento di prevenzione a Villa Ankuri, (viale 1° Maggio 19 Massa e Cozzile), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14,30 alle 15,00 per effettuare i tamponi a pagamento e dalle ore 15,00 alle 16,30 per le richieste inviate dai servizi ASL e dai MMG e PLS.

Resta attivo il servizio a domicilio per soggetti più fragili.

Modalità di accesso . Il cittadino raggiunge il punto prelievi del drive through con la propria auto, nel giorno e nell’orario concordati, seguendo il percorso indicato da adeguata segnaletica. A seguito delle operazioni di identificazione gli Assistenti Sanitari ed Infermieri del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie effettuano il tampone direttamente dal finestrino. Di supporto all’attività dei professionisti sanitari vi è il contributo di professionisti Tecnici della Prevenzione, confermando così la consueta sinergia e il lavoro di rete che ha permesso di svolgere fino ad oggi le attività in sicurezza.

Per i tamponi effettuati a pagamento al momento dell’effettuazione verrà richiesto indirizzo mail a cui inviare copia.

Il costo della prestazione è di 86 euro.

