(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Piscine di viale Ferrarin, dalla giunta 100 mila euro per un nuovo impianto antincendio

Vicesindaco Celebron: “Resta alta l’attenzione dell’amministrazione nella riqualificazione delle infrastrutture sportive cittadine”

Con l’approvazione del progetto degli interventi di manutenzione straordinaria della piscina di viale Ferrarin, l’amministrazione comunale investe 100 mila euro nella riqualificazione dell’impianto antincendio della struttura.

“Grazie all’intervento andiamo a risolvere alcune criticità riscontrate nelle piscine di viale Ferrarin – ha spiegato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e alle attività sportive Matteo Celebron – dove, a seguito dell’intenso utilizzo e della peculiarità di alcuni ambienti particolarmente umidi, si è resa necessaria una serie di lavori urgenti per la messa in sicurezza e ripristino dell’impianto antincendio. Resta alta l’attenzione dell’amministrazione nella riqualificazione delle infrastrutture sportive comunali. Basti pensare che nell’impianto di viale Ferrarin negli ultimi due anni abbiamo investito 400 mila euro per la manutenzione straordinaria di una struttura tra le più importanti e frequentate in città”.

Nel dettaglio, l’attuale impianto antincendio verrà dismesso e sostituito con uno conforme alla normativa tecnica vigente. Altri interventi saranno eseguiti sulle parti elettriche dell’impianto in modo da renderlo conforme alla normativa in materia di sicurezza e sul gruppo di pressurizzazione che verrà sostituito con uno idoneo all’utilizzo in impianti idrici di medie/grandi dimensioni con installazione di inverter per la riduzione dei consumi.

L’impianto è attualmente gestito dalla società Piscine di Vicenza.

🔊 Listen to this