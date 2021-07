(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 PISCINA BACCHELLI, 12.500 DAL 29 MAGGIO PER LA PRIMA STAGIONE ‘PIENA’. SINDACO IN VISITA: “OTTIMA RISPOSTA. CITTÀ ECCELLENZA PER SPORT ALL’ARIA APERTA”. GESTORE: “SODDISFATTI, C’È OTTIMISMO’

Ferrara, 6 lug – La prima stagione ‘piena’ alla piscina Bacchelli – pur tra le limitazioni vigenti per gli accessi – ha contato dall’apertura del 29 maggio ad oggi 12.500 presenze.

Il dato è emerso oggi nel corso della visita del sindaco Alan Fabbri. “La risposta è ottima, considerando i contingentamenti, e dimostra apprezzamento per questo intervento. Ferrara ha recentemente registrato un posizionamento di vertice, nelle graduatorie nazionali, su aree sportive all’aperto e questo ne fa un luogo ideale per sport, svago e divertimento sano”. Il primo cittadino si è congratulato con tutti i lavoratori della struttura.

Il nuovo complesso di vasche conta una piscina olimpionica da 50 per 16 metri, una piscina a ‘laguna’ da 550 metri quadrati, un’altra da 500 metri. Inoltre: una vasca coperta da 25 metri per 10, un’altra da 30 metri quadrati per i bambini, oltre a una palestra e due campi da beach volley illuminati.

I contingentamenti prevedono una capienza di 1600 persone nel parco, mentre in acqua è ammesso, da regole antiCovid nazionali, un bagnante ogni sette metri quadrati.

“La stagione è partita bene, c’è voglia di vivere in pienezza l’estate dopo un periodo difficile – ha detto Davide Gilli, il gestore -. L’anno scorso la pandemia ha fortemente sacrificato la stagione, imponendo l’apertura non prima del 26 luglio e fino al 5 settembre.

Ha inoltre rallentato i lavori di ristrutturazione, tanto che tra marzo e aprile abbiamo dovuto chiudere il cantiere. Ma ora, dopo queste difficoltà, i numeri che stiamo registrando ci danno fiducia e ottimismo”. Euride Manfroni, il presidente di Arco Costruzioni Generali, che ha curato l’intervento, ha detto: “Siamo molto contenti di aver avuto l’ opportunità di prendere parte a questo partenariato pubblico-privato con il Comune di Ferrara, grazie al quale abbiamo restituito alla città un angolo splendido fra giochi d’acqua, piscine e verde del parco urbano”.

