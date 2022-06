(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Pisa, torna al centro delle cronache la violenza in carcere: detenuta aggredisce poliziotta

Sembra davvero non esserci pace per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri toscane. E’ nel carcere di Pisa che si è consumata l’ennesima aggressione contro la Polizia Penitenziaria, come denuncia Francesco Oliviero, neo segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria:“Oggi abbiamo contato l’ennesima aggressione a una poliziotta in servizio. Verso le 15, durante la chiusura della Sezione femminile, una detenuta appena trasferita da Perugia perché soggetto particolarmente aggressivo, non voleva rientrare in cella e minacciava la Agente con un estintore. Veniva avvisata l’unità graduata di Sorveglianza generale dell’accaduto che, prontamente accorsa in Reparto, subìva la proditoria aggressione della ristretta. La collega si è recata al Pronto soccorso ed è in attesa di prognosi”. Per Oliviero “la pianta organica del carcere di Pisa è carente in tutti i ruoli e pesa ormai la perenne assenza del Comandante di reparto, mai stato sostituito in modo continuativo”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime vicinanza e solidarietà innanzitutto alla poliziotta contusa ed ha parole di apprezzamento per il personale che lavora a Pisa: “le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che svolgono quotidianamente il servizio nel carcere pisano lo fanno con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato per l’esasperante sovraffollamento. Ma servono urgenti provvedimenti per frenare una situazione operativa che è semplicemente allarmante”.

Roma, 22 giugno 2022

