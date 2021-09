(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Pini del Rosso : Scajola “non sono né di Imperia né di Diano sono di tutti”

Si accende la polemica sull’installazione di nuove antenne

Dalla Pagina Facebook di Claudio Scajola, Sindaco di Imperia.

“Si fa fatica a non provare imbarazzo per il livello del linguaggio

utilizzato dal sindaco di Diano Marina…La cosa che più mi rammarica,

tuttavia, è la poca chiarezza su una questione così importante:

attacca il sottoscritto (per ragioni che non comprendo) e non risponde

ai cittadini sul futuro dei Pini del Rosso. Io ho detto a chiare

lettere che per Imperia quell’area deve tornare ad essere un parco

naturale per le famiglie. Per Diano Marina?

Visto che la nuova antenna ricade sul suo territorio e che “ci pensa

lui”, dovremmo dedurne che per lui va bene così? È questa la

“salvaguardia”? È la posizione ufficiale di tutta la sua

Amministrazione? A Diano Marina la pensano tutti così? Francamente non

credo…I Pini del Rosso non sono né di Imperia né di Diano: sono di

tutti. E tutti dobbiamo impegnarci per tutelare questo territorio. Mi

auguro che il prossimo sindaco di Diano Marina, chiunque esso sia,

voglia ragionare in termini di collaborazione e non di spartiacque. Ai

cittadini non frega niente delle polemiche, degli Egizi e dei

vichinghi. Interessano i fatti e le posizioni chiare.

Per questo motivo: IO DIFENDO I PINI DEL ROSSO

