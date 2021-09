(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Pil: Gelmini, fiducia ripartita grazie a governo e imprese

“Arriviamo alla legge di bilancio con dati migliori di ogni aspettativa: nel primo semestre l’Italia ha già acquisito una crescita del 4,6%. L’obiettivo adesso è consolidarla ed arrivare al 6%: sono convinta che siamo oltre a quello che gli economisti definiscono un rimbalzo tecnico. E’ ripartita la fiducia, ed è merito anche di questo governo e di imprese che si sono mostrate straordinariamente resilienti. Ci sono dunque tutte le premesse per ridisegnare il sistema fiscale”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a “Libero”.

Abolirete davvero l’Irap e ridurrete le aliquote per il ceto medio? ”Il Governo si muoverà con attenzione alle compatibilità economiche, dentro lo schema elaborato dalle Commissioni finanze di Camera e Senato.

Si tratta di una svolta culturale: in un atto ufficiale approvato anche da sinistra ed M5S si legge che si debbono diminuire le tasse per il ceto medio, che l’Irap è iniqua e contro la crescita, che lo Statuto del contribuente va costituzionalizzato”.

Fabrizio Augimeri

