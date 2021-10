(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Piccoli comuni: Pd, siamo il partito della prossimità, risorse per aree interne

“Il Pd è il partito della prossimità, e oggi chiude la campagna elettorale sia nelle grandi città metropolitane sia nelle aree interne perché crede che la comunità e la solidarietà siano la chiave per la rinascita dell’Italia dopo la pandemia”.

Lo ha detto l’on. Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd, intervenendo a Tornimparte (Aq), insieme con l’on. Stefania Pezzopane della presidenza Pd alla Camera, a un evento organizzato dal Pd Abruzzo.

“Siamo qui in Abruzzo – ha proseguito Borghi- per dire questo: le parole d’ordine della destra, chiusura, egoismo, prima noi, sono state sconfitte dalla Storia mentre quelle della sinistra, coesione, solidarietà, comunità, sono state fondamentali per la sconfitta del virus e la ripresa economica del Paese. Oggi per la prima volta non ci sono più problemi di risorse: tra PNRR, fondo complementare, fondo terremoto, legge piccoli comuni, fondi di coesione europei abbiamo risorse mai viste, frutto del lavoro decisivo del Pd a tutti i livelli. Il tema ora è spendere presto e bene queste risorse, cogliendo il posizionamento di queste aree che possono diventare importanti nel quadro della green economy. Alla ministra Carfagna, che sta riscrivendo la perimetrazione delle aree interne, diciamo che il Pd è pronto a fare la sua parte in una necessaria stagione di confronti con le forze politiche di maggioranza e con le rappresentanze degli enti locali per mettere a terra gli strumenti e realizzare una grande capacità di spesa in grado di risolvere problemi strutturali di servizi e sviluppo dei territori interni e montani. Anche perquesto è importante che si affermino sindache e sindaci del centrosinistra, per guidare questo processo in modo forte”

“Questa parte d’Abruzzo interna e montana – ha detto Stefania Pezzopane – è stata colpita dai due terremoti 2009 e 2016/17. Vogliamo giocarci ogni opportunità. Mentre le destre sollecitavano i novax noi creavamo il fondo di 1 miliardo e 780 milioni per il rilancio economico delle aree terremotate. Una grande occasione che il Pd ha voluto con energia e determinazione”.

All’incontro hanno preso parte il segretario regionale del Pd, Michele Fina, il segretario provinciale Francesco Piacente e i sindaci Giacomo Carnicelli (Tornimparte) Gianni Anastasio (Pizzoli) Marco Giusti (Scoppito) Valter Chiappini (Lucoli) oltre all’ex sindaco di San Demetrio, Silvano Cappelli.

1° ottobre 2021

