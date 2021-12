(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 PIAZZA FONTANA: PEREGO (FI), “FERITA MAI CHIUSA NELLA MEMORIA DEGLI ITALIANI”

“Oggi ricorre il 52^ anniversario della Strage di Piazza Fontana, una ferita mai chiusa nella memoria dei milanesi e degli italiani. Proprio in queste settimane si sta ultimando il lavoro che porterà in aula una legge, in cui Forza Italia è protagonista per la prevenzione di fenomeni eversivi e di radicalizzazione violenta, perché il terrorismo che ha lasciato per decenni una lunga scia di sangue nel nostro Paese, non possa mai più tornare qualunque sia la sua matrice.” Lo dichiara in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia.

