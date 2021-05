(AGENPARL) – sab 29 maggio 2021 PIANTAGIONE IN CAMPAGNA, MIGLIAIA DI EURO IN CASA

ARRESTATI PADRE E FIGLIO

I Carabinieri della Stazione di Cerda hanno tratto in arresto due persone per

coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso della perquisizione di un fondo di proprietà di un 54enne e

un 25enne cerdesi, rispettivamente padre e figlio, hanno rinvenuto circa 400

grammi di marijuana e oltre 100 grammi di hashish. Il terreno ospitava anche

circa 80 piante di cannabis, con fusti di varie dimensioni: parte delle piante

sconfinava su un fondo attiguo, pur rimanendo nella disponibilità di padre e

figlio. Sequestrato insieme alla droga anche materiale per la coltivazione e per

il confezionamento.

All’interno dell’abitazione, custoditi in due cofanetti con serratura ben occultati,

i Carabinieri hanno trovato 18.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuti

provento dell’attività di spaccio e sottoposti a sequestro.

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. di Termini Imerese, che ha disposto per

entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto

elettronico.

La droga sequestrata, che nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a

10.000 euro, verrà campionata e sottoposta ai rituali accertamenti qualitativi e

quantitativi dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando

Provinciale.

[290521]

🔊 Listen to this