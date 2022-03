(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 PIANO URBANO DEL TRAFFICO: 30 GIORNI PER PRESENTARE LE OSSERVAZIONI

Dopo l’adozione del Piano Urbano del Traffico (PUT), avvenuta con atto di Giunta, è in pubblicazione l’Avviso che dà inizio al periodo in cui possono essere presentate osservazioni al PUT che, lo ricordiamo, è lo strumento di pianificazione del traffico, della mobilità e della viabilità nel centro abitato di Borgo San Lorenzo.

Il progetto si sviluppa su quattro ambiti di azione:

interventi sulla rete stradale e sulla rete dei percorsi pedonali;

interventi per la riorganizzazione della sosta dei veicoli;

interventi per la mobilità ciclistica;

interventi previsti per rafforzare la rete del trasporto pubblico in ambito urbano.

Da oggi 11 marzo e per i prossimi 30 giorni (fino al 10 aprile 2022) è possibile prendere visione del PUT sia sulla pagina dedicata https://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/piano-urbano-del-traffico che sull’Albo Pretorio del Comune e presentare osservazioni.