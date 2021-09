(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Prefettura di Verona

Ufficio territoriale

del Governo

PIANO SCUOLA – TRASPORTI:

DA LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 35.000 STUDENTI

IN AULA

NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

Verona e la provincia si preparano ad affrontare l’avvio dell’anno

scolastico 2021-2022.

Saranno 35.776 gli studenti delle classi superiori che da lunedì 13

settembre torneranno nelle aule: 19.650 nella città di Verona e 16.126

nel resto della provincia.

Il Piano di coordinamento scuola-trasporti approvato definitivamente

stamane dalla Conferenza permanente presieduta dal Prefetto Donato

Cafagna prevede che l’ATV metta in campo 500 corse complessive

dedicate agli studenti, con l’impiego di 92 autobus aggiuntivi sulla rete

extraurbana e 71 corse speciali per la città di Verona. 35 steward-

facilitatori si affiancheranno ai verificatori e controllori di ATV per

migliorare la gestione delle fasi di attesa alle fermate, disciplinando

anche l’accesso ai mezzi in funzione anti – assembramento. Anche

quest’anno i ragazzi delle scuole del Capoluogo entreranno in maniera

scaglionata, nelle fasce orarie 8.00 – 9.30.

Grande attenzione viene posta alla viabilità cittadina con l’attivazione

della sala traffico presso il Comando Polizia Municipale di Verona che

opererà in stretto raccordo con la centrale operativa ATV per il

coordinamento della circolazione, la regolamentazione dei flussi

semaforici, il controllo delle aree dedicate a parcheggio ed alla sosta

degli autobus e gli interventi sugli incidenti stradali.

Punti di situazione si sono già svolti negli altri Comuni sede di Istituti

Scolastici superiori per la gestione del maggior flusso veicolare e per

VERONA. 7 SETTEMBRE 2021

l’attuazione di mirati controlli anti-assembramento, con il

coinvolgimento delle Polizie Locali e del volontariato.

In considerazione dell’interesse mostrato dagli alunni per l’uso della

bicicletta negli spostamenti (una indagine condotta tra Provincia,

Comune di Verona, UAT evidenzia che il 23% degli studenti

