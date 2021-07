(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Piano Rom. Campidoglio: dal 2017 a oggi registrato il 41% in meno di presenze nei campi autorizzati

Raggi: “Dati confermano successo del nostro Piano. Forte diminuzione di presenze anche in micro insediamenti abusivi e aree golenali”

Roma, 16 luglio 2021 – A Roma i gruppi di popolazione Rom sono in continuo calo dal 2017 non solo nei grandi campi autorizzati, ma anche negli insediamenti informali.

Dai 4.503 residenti del 2017 si arriva a dicembre 2020 a 2.652 presenze. In poco meno di 4 anni, dunque, le persone uscite dai campi autorizzati sono state 1.851 pari ad un calo del 41,1%. Forte diminuzione di presenze anche nei micro insediamenti abusivi e nelle aree golenali dove si registra un calo del 34,9%.

🔊 Listen to this