(AGENPARL) – Roma, 18 magigo 2022 – Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres mercoledì ha chiesto la fine dell’uso di petrolio, gas e carbone a favore delle fonti rinnovabili come parte di un piano Marshall autodefinito sul clima globale.

Il veterano socialista portoghese ha parlato in vista del prossimo incontro annuale del World Economic Forum (WEF) a Davos, in Svizzera, che ha già lanciato il proprio appello affinché le emissioni nette di carbonio zero siano guidate da un più ampio abbraccio di fonti di energia solare ed eolica senza indugio .

Per evitare cambiamenti climatici catastrofici, l’umanità deve “porre fine all’inquinamento da combustibili fossili e accelerare la transizione verso l’energia rinnovabile, prima di incenerire la nostra unica casa”, ha affermato Guterres nelle sue osservazioni preregistrate, programmate per coincidere con il rilascio di un importante stato di ONU- rapporto sul clima, rapporti AFP .

Le tecnologie rinnovabili dovrebbero essere trattate come “beni pubblici globali” liberamente disponibili, non vincolati dalla proprietà intellettuale, ha aggiunto.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha anche chiesto la fine di circa mezzo trilione di dollari di sussidi per i combustibili fossili, di cui circa due terzi vanno ai consumatori e il resto direttamente all’industria come parte della spinta a cambiare le abitudini dei consumatori.

“Ogni minuto di ogni giorno, carbone, petrolio e gas ricevono sussidi per circa 11 milioni di dollari”, ha affermato Guterres.

“Mentre le persone soffrono per i prezzi elevati alla pompa, l’industria del petrolio e del gas sta raccogliendo miliardi da un mercato distorto”, ha aggiunto. “Questo scandalo deve finire”.

Da parte sua, il WEF ha pubblicato un piano in 10 punti fornito dall’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) come un modo per porre fine alla dipendenza dal petrolio come parte del suo autodichiarato Great Reset .

È solo un ulteriore passo per affrontare ciò che il WEF ha già intrapreso per chiamare una “minaccia esistenziale per il pianeta”.

Il piano include di tutto, dalle “domeniche senza auto” all'”evitare i viaggi aerei” nei suoi consigli, come mostrato di seguito:

1. Ridurre i limiti di velocità sulle autostrade di almeno 10 km/h

Molti paesi utilizzano già riduzioni temporanee dei limiti di velocità sulle autostrade, principalmente per ridurre la congestione e/o l’inquinamento atmosferico e per migliorare la sicurezza stradale.

2. Lavora da casa fino a 3 giorni alla settimana, ove possibile

Circa un terzo dei lavori nelle economie avanzate può essere svolto da casa, aprendo la possibilità di ridurre la domanda di petrolio mantenendo la produttività.

3. Le domeniche senza auto nelle città

Le domeniche senza auto sono state introdotte in paesi come Svizzera, Paesi Bassi e Germania Ovest durante la crisi petrolifera del 1973. Città di altri paesi li hanno utilizzati più di recente per promuovere la salute pubblica.

4. Ridurre i prezzi dei trasporti pubblici e incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta

Gli investimenti nei trasporti pubblici e nelle infrastrutture a sostegno di passeggiate a piedi e in bicicletta sono stati incentivati ​​da pacchetti di ripresa economica sostenibile introdotti in risposta alla crisi del COVID-19.

5. Accesso alternativo con auto private alle strade delle grandi città

Limitare l’uso delle strade da parte delle auto private nelle grandi città in giorni feriali alterni è una misura con una lunga esperienza di implementazione di successo in tutto il mondo.

6. Aumentare il car sharing e adottare pratiche per ridurre il consumo di carburante

I governi possono fornire ulteriori incentivi designando corsie di circolazione e parcheggi dedicati vicino agli snodi dei trasporti pubblici e riducendo i pedaggi stradali sui veicoli a maggiore occupazione. Tali misure sono in vigore nelle aree suburbane di città come Madrid e Houston, tra le altre.

7. Promuovere una guida efficiente per i camion merci e le consegne di merci

I governi possono introdurre le cosiddette tecniche di guida ecologica come parte dei processi di istruzione ed esame necessari per ottenere una patente di guida e certificati di guida avanzati, come è stato fatto in Francia e in altri paesi.

8. Usare i treni invece degli aerei ove possibile

La ferrovia ad alta velocità può sostituire sostanzialmente il trasporto aereo a corto raggio su rotte che offrono viaggi in treno convenienti, affidabili e convenienti.

9. Evita i viaggi aerei d’affari dove esistono opzioni alternative

Sebbene non tutti i viaggi di lavoro in aereo possano essere evitati, in molti casi l’uso di riunioni virtuali può essere un efficace sostituto. Una riduzione di circa due voli su cinque effettuati per motivi di lavoro è fattibile a breve termine, sulla base dei cambiamenti osservati durante la pandemia di COVID.

10. Aumentare l’adozione di veicoli elettrici e di altri veicoli più efficienti

Entro la fine del 2021, 8,4 milioni di auto elettriche circolavano sulle strade delle economie avanzate, basandosi su vendite record in Europa in particolare. La domanda di auto elettriche continua ad essere forte, sulla scia del crollo dei costi delle batterie negli ultimi anni e del sostegno del governo.

Già negli Stati Uniti molte di queste misure hanno iniziato ad essere attuate.

Lunedì il segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg ha consegnato un piano per miliardi di dollari da mettere a disposizione nell’ambito del nuovo programma Safe Streets & Roads for All del suo dipartimento alle città che inducono le persone ad abbandonare i loro veicoli a motore per forme di trasporto alternative. Per sempre.

L’amministrazione Biden sta destinando 5 miliardi di dollari in aiuti federali alle località ritagliando piste ciclabili e marciapiedi più ampi, spingendo i pendolari sul trasporto pubblico e sulla bicicletta come alternativa alla guida.

L’obiettivo di Buttigieg sarà quello di fornire un’infusione diretta di denaro federale alle comunità che si impegnano a promuovere più utenti di una strada, in particolare pedoni e ciclisti.

L’argomento è che troppe persone muoiono in incidenti automobilistici perché quel metodo di trasporto sia sostenibile, quindi le persone devono uscire dalle loro auto ed essere ricompensate con i soldi dei contribuenti.

Leggi di più sul Piano Marshall delle Nazioni Unite sul clima qui