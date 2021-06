(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Piani di Zona, Montuori: capisco campagna elettorale ma Zingaretti dice il falso

Roma, 9 giugno 2021 – “Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi ha visitato uno dei Piani di Zona e ha dichiarato che ‘Roma Capitale se ne frega delle periferie e la Regione fa le opere’. Capisco la campagna elettorale, ma non si può dichiarare il falso. Zingaretti mente e lo dimostra il lavoro illustrato proprio ieri insieme alla sindaca Raggi: siamo noi che abbiamo chiesto alla Regione Lazio per cinque anni, riuscendoci solo negli ultimi due, di ritirare i finanziamenti a chi all’interno dei Piani di Zona non ha rispettato i patti convenzionali, in modo da agire con gli annullamenti e le decadenze. Mi risulta che stessimo lavorando insieme per completare le opere pubbliche all’interno di piani di zona che ne sono privi, non certo da cinque anni ma da decenni, e lo stiamo facendo attraverso un Protocollo di collaborazione sottoscritto dai due enti, di cui noi abbiamo correttamente dato atto”.

Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.

“Fino a oggi ho mantenuto un profilo di correttezza e collaborazione, perché penso che gli interessi dei cittadini vengano prima di tutto, ma non tollero bugie e insulti. Abbiamo lavorato in coordinamento come istituzioni, penso che la Politica sia occuparsi della cosa pubblica e ho sempre agito con la convinzione che l’interesse pubblico venisse prima di ogni altra cosa. Abbiamo scelto di collaborare per il bene dei cittadini che vivono senza servizi e non abbiamo aperto invece una facile polemica sulle azioni di governo effettuate dalle giunte di centro sinistra dello splendido ‘modello Roma’ di cui anche questi sono i risultati. Abbiamo scelto di completare i piani senza polemizzare sui criteri e le motivazioni con cui sono state scelte localizzazioni di quartieri lontani da tutto, a bassa densità, senza trasporto pubblico, su aree fragili dal punto di vista idrogeologico o in pieno agro romano, se non perfino su discariche abusive. Ripeto: capisco le esigenze elettorali ma i cittadini vanno rispettati. A noi, come sempre, interessa solo dare loro le risposte cui hanno diritto”, conclude Montuori.

