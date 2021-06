(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 11 giugno 2021

PFU Zero sulle coste italiane

Si terrà domani sabato 12 giugno dalle ore 9.30 presso il Porticciolo Turistico di Marina Piccola, l’edizione 2021 del progetto nazionale di raccolta straordinaria di Pneumatici Fuori Uso(PFU) in mare e a terra.

L’iniziativa, resa possibile dalla sinergia tra l’associazione ambientalista Marevivo ed il consorzio EcoTyre, ha l’obiettivo di recuperare e riciclare i PFU e al contempo di sensibilizzare e orientare i cittadini verso una corretta gestione di questo rifiuto.

Saranno presenti il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore all’Ambiente e Politiche del mare Alessandro Guarracino, Davide G. Barbagiovanni Minciullo Capo Reparto Operativo della Direzione Marittima di Cagliari, Giorgio Culazzu Delegato Marevivo Sardegna, Pietro Caredda Delegato Marevivo Cagliari, Carmen di Penta Direttore Generale Marevivo ed Enrico Ambrogio Presidente EcoTyre

Mentre in acqua il diving SubAquaDive, il nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza e il 4° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Cagliari si occuperanno delle operazioni di recupero, nel porticciolo la mascotte Gummy, spiegherà con attività ludiche e di animazione, a cittadini e turisti, come funziona la filiera, da quando si lascia la gomma usurata al gommista fino alla sua nuova vita, riutilizzabile in tutta una serie di materiali, ad esempio per una pista di atletica o per un nuovo pneumatico.

