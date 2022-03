(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Pforzheim promuove una videoclip competition per ricordare il filosofo e umanista Johannes Reuchlin

Nel 2022 la città di Pforzheim ricorda il 500esimo anniversario della morte del filosofo e umanista Johannes Reuchlin a cui la città tedesca ha dato i natali.

Johanness Reuchlin attraverso i suoi studi e scritti contribuì a diffondere valori come la diversità, il dialogo interreligioso, il multilinguismo, la dignità umana e la tolleranza.

Il Comune di Pforzheim, per ricordare l’importante data e per favorire la diffusione tra le generazioni attuali del pensiero e delle idee di Reuchlin, promuove una video clip competition per giovani dal 15 ai 25 anni, aperta anche alle città gemellate, quindi anche a Vicenza.

“Il mio auspicio è che questo cinquecentenario che festeggia la figura di Johanness Reuchlin, filosofo e umanista di Pforzheim, possa diventare un’altra occasione di confronto per i giovani vicentini con la città gemellata, per far conoscere ai nostri fratelli tedeschi in 90 secondi quanto bello sia il nostro territorio – spiega Leonardo De Marzo consigliere delegato ai gemellaggi -. Spero che tanti colgano questa opportunità perché credo che i nostri creativi abbiano le capacità per condensare in un breve video e in modo efficace le nostre bellezze sottolineando i valori che fanno capo a Reuchlin”.

Si può partecipare, fino al 10 giugno 2022, in gruppo o individualmente inviando un filmato della durata massima di 90 secondi che presenti luoghi, persone, esperienze o realtà della propria città, che incarnino e promuovano i valori abbracciati e diffusi da Reuchlin.

I videoclip, inediti, non devono superare la durata di 90 secondi e dovranno essere realizzati in inglese o in tedesco.

Il miglior video di gruppo riceverà da parte della città tedesca un premio di 500 euro mentre per il partecipante singolo il premio sarà di 300 euro.

Informazioni

I partecipanti devono essere residenti a Pforzheim o in una delle città gemellate e frequentare la scuola o l’università a Vicenza.

Una prima selezione di video avverrà a Vicenza mentre la selezione a livello internazionale sarà a Pforzheim. Saranno valutati idea e creatività di attuazione, comprensibilità ed espressione del messaggio, rispetto delle regole formali della concorrenza

Pubblicazione dei video

I video saranno utilizzati in varie modalità dalla città di Pforzheim e dalle sue imprese municipalizzate.

I film vincitori saranno sottotitolati e pubblicati sui canali del Comune di Pforzheim.

Pforzheim si riserva il diritto di pubblicare una selezione degli altri video.

Città partecipanti

Pforzheim e città gemellate (Gernika, Győr-Moson-Sopron, Irkutsk, Nevsehir, Osijek, Saint-Maur-des-Fosses, Częstochowa, Vicenza).